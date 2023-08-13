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娛樂

讚薛影儀心儀對象有質素 林寶玉：會全力幫手撮合

【明報專訊】薛影儀（阿儀）前晚悉心打扮，與經理人林寶玉一同出席韓國電影《烏托邦浩劫》首映禮。提到阿儀早前在社交網自揭正單戀公司其中一名同事，追問阿儀是否近期有愛情滋潤，所以心情特別靚？她封口稱秘密，又扭擰說不想大家再追問她單戀對象身分，亦避談恨拍拖，不過言談間口快快爆對象不常在港，要經常飛來飛去，屬事業型男士。

林寶玉讚阿儀有眼光，心儀對象有一定質素，指現時屬萌芽階段，她會盡量代阿儀做溝通橋樑，幫手撮合，成功與否則不敢定奪。林寶玉聲稱待阿儀拍拖後，才會考慮自己的感情事，「要照顧阿儀的愛情小萌芽先，如果她拍拖有人照顧，我才放心」。七夕節將至，林寶玉笑言會帶阿儀去拜姻緣求戀愛運。

曹敏寶信李思林樂觀堅強

同場有《中年好聲音》周吉佩、曹敏寶及吳大強等，受喪妹之痛的李思林未有現身。曹敏寶與丈夫拍拖到場，表示有慰問李思林，喪禮後未見過面，但知對方心情慢慢平復中。周吉佩稱有成員日前生日，李思林也有在電話群組留言祝賀，覺得她情况尚好，會給予空間。提到最近有關不利李思林的傳言，曹敏寶說：「我不清楚她的家事，不方便講，但我會默默支持，畢竟一起參賽半年，大家經歷高低，全部人都好惜她，她一樣惜我們。」曹敏寶相信李思林樂觀又堅強，見喪禮好多事都由她處理，但明白同時又要承受失去親人之痛，應該很疲倦，盼外界不再有太多揣測。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕李思林 曹敏寶 薛影儀（阿儀）

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