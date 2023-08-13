年紀大無所謂 林海峰批准太太彭羚開騷

提到相約姜濤在叱咤頒獎禮再見，似睇好對方攞獎？Jan笑說：「不是我鼓勵他，是他能鼓勵我。我現在很少出來，希望姜濤和盧瀚霆給我多些機會，有機會跟他們拍廣告的話，我當然樂此不疲。」

阿正想與Jeremy跳辣身舞

阿正與Jan於同一電台工作，但很少碰面傾談，今次終能合作，心情興奮又緊張，她說：「綵排時他突然問我咖啡店生意如何，真的沒想過會知我開了舖，我當然有邀他到舖頭飲咖啡，一定會親自招呼。」好友呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）將開個唱，阿正稱Jeremy已預留門票給她，反而Edan沒回覆，「我經常講可跟Jeremy跳辣身舞，但他只回覆留了門票，可能是怕被我比下去。希望Edan快點覆我有沒有門票」。

記者：鍾一虹