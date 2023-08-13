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娛樂

陳慧嫻任《中年好聲音2》評審 鄧兆榮孫美賢黃劍文齊入圍

【明報專訊】無綫選秀節目《中年好聲音2》昨日舉行記者會，今輯經海選後選出108名參賽者，昨日有102名參賽者出席。今屆《中年2》海選時參加者不乏「藝人家屬」，有許志安哥哥、呂良偉胞弟及杜德偉兄長杜德智等引起關注，昨日未見他們現身，不過已故名伶新馬師曾的兒子鄧兆榮及孫耀威胞妹孫美賢也入圍，還有熟悉的歌手、藝人，包括2003年港姐季軍戚黛黛、23年前新秀金咪獎得主梁浩賢、《最佳拍檔》「光頭仔」王嘉明，參賽經驗豐富的黃劍文等，同樣話題十足。

陳慧嫻讚節目勵志

上屆的吳大強、羅啓豪等到場為參賽者打氣，兩人「聲Sing之火」傳遞給新加盟當評審的陳慧嫻。後者稱有留意參賽者表現，感嘆有個她好鍾意的參賽者未能入圍，但不肯講是否指杜德智。陳慧嫻加盟英皇後首度出席公開活動，稱很久沒當歌唱比賽評審，上次要數到30年前，「這節目好有鼓勵，話畀更多人聽，無論什麼年紀、背景或去到人生什麼階段，如有夢想都有機會再追，有能力就可以繼續追尋，我的夢想就是希望愈唱愈強，亦正籌備大型表演」。是否獲重金禮聘？她笑說：「我們不講錢，勵志節目我們講荔枝，比幾十斤荔枝我就夠喇！我覺得這節目好勵志，很值得做。」

劉威煌黃劍文壓力大

劉威煌、黃劍文、孫美賢、鄧兆榮、羅沛琪、姚安娜、梁浩賢、王嘉明等一眾熱門紛紛順利通過海選，劉威煌與黃劍文稱曾出道，參賽更大壓力，現正積極做運動備戰，劉威煌說：「對上一次做運動已是10年前，過往給人印象較Rock，期望今次能給大家另一種感覺。」黃劍文認為其他參賽者都好勁，望能走到10強，籍今次比賽讓更多人認識自己。問鄧兆榮可會找老友譚詠麟練歌？他說：「千祈唔好，免被人誤會靠關係，哥哥兆尊叫我不要經常提他。之前我表現太緊張，連兩個仔都笑我，希望之後不要再緊張。」孫美賢由瑞士返港參賽，也有問哥哥孫耀威意見，哥哥寄語不要驚，享受舞台，每次都當最後一次表演，更珍惜便會唱得好。

素人參賽者中，年紀最大是商人朱育民及音樂總監宋子豪，兩人同是67歲高齡，問是否受吳大強影響來參賽追夢？朱育民說：「吳大強一定對我有影響，又唱得好，畀到我好大動力，覺得自己都可以試吓！」宋子豪表示純粹是朋友叫他來玩吓。單親媽媽陳燕珊表示喜歡唱歌，參賽是想挑戰自己，看看可以行到幾遠，「兩個小朋友見到媽咪上電視都好興奮，會到場支持」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕孫美賢 劉威煌 黃劍文 鄧兆榮 陳慧嫻 中年好聲音2

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