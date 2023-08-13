明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

有500萬會分一半畀家人 炎明熹置業偏愛元朗屯門

【明報專訊】炎明熹（Gigi）昨日到尖沙嘴出席商演活動，吸引逾百粉絲到場支持，同場有周吉佩、力臻及曹敏寶等，Gigi與周吉佩台上擊掌互相鼓勵。Gigi表示9月將入讀大學，心情緊張，希望順利完成大學課程。周吉佩自認Gigi師弟，大讚對方年紀輕輕已有很多地方值得學習。

不知有無加酬勞

Gigi早前不在港，連DSE放榜都未有返學校攞成績表，稱已透過手機收到學校信息。Gigi表示最近忙於拍攝綜藝節目《唱遊大灣區》，有機會踏足廣州、佛山及肇慶等地取景，寓工作於娛樂。有指她騷價升了1.5倍，近3個月狂接10個商演，穩袋500萬酬勞。Gigi笑言見到報道好震撼，「咁勁，咁多錢袋落邊個人個袋？我專注做好工作，不知道有無加酬勞，也不知有無袋錢，我只知自己有花錢買文具，文具是必需品，但花錢最多在飲食上。（酬勞跳升1.5倍是否開心？）我不是對金錢有好大執著的人」。

香港家鄉兩邊買樓

掙到錢可會置業？Gigi說：「應該沒有500萬咁多，一蚊一定有！我都想將來置業，在香港和內地家鄉兩邊買，覺得元朗和屯門空氣好又遼闊，但要睇緣分，一定會向較有經驗的長輩問意見。」她透露金錢一向交給家人打理，自己只喜歡儲錢，又愛將新年利市錢亂放，每次執拾物品時發現有錢，會覺得自己好幸運。問到若有500萬會如何運用，她笑說：「100萬畀家人和同事，100萬畀其他家人，100萬都是畀家人，再有100萬畀有需要的人，最後100萬留給自己儲，然後再掙下一個500萬。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕唱遊大灣區 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞