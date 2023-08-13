有500萬會分一半畀家人 炎明熹置業偏愛元朗屯門

不知有無加酬勞

Gigi早前不在港，連DSE放榜都未有返學校攞成績表，稱已透過手機收到學校信息。Gigi表示最近忙於拍攝綜藝節目《唱遊大灣區》，有機會踏足廣州、佛山及肇慶等地取景，寓工作於娛樂。有指她騷價升了1.5倍，近3個月狂接10個商演，穩袋500萬酬勞。Gigi笑言見到報道好震撼，「咁勁，咁多錢袋落邊個人個袋？我專注做好工作，不知道有無加酬勞，也不知有無袋錢，我只知自己有花錢買文具，文具是必需品，但花錢最多在飲食上。（酬勞跳升1.5倍是否開心？）我不是對金錢有好大執著的人」。

香港家鄉兩邊買樓

掙到錢可會置業？Gigi說：「應該沒有500萬咁多，一蚊一定有！我都想將來置業，在香港和內地家鄉兩邊買，覺得元朗和屯門空氣好又遼闊，但要睇緣分，一定會向較有經驗的長輩問意見。」她透露金錢一向交給家人打理，自己只喜歡儲錢，又愛將新年利市錢亂放，每次執拾物品時發現有錢，會覺得自己好幸運。問到若有500萬會如何運用，她笑說：「100萬畀家人和同事，100萬畀其他家人，100萬都是畀家人，再有100萬畀有需要的人，最後100萬留給自己儲，然後再掙下一個500萬。」

記者：鍾一虹