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娛樂

離婚後首現身 任粉絲集郵 林嘉欣笑容滿面 稱心情OK

林嘉欣離婚首度公開露面 面露笑容 拒受訪稱心情OK

【明報專訊】林嘉欣上月底宣布與導演袁劍偉離婚，結束12年夫妻關係，有傳她帶同兩女兒飛往加拿大展開新生活。林嘉欣最近秘密返港舉辦藝術展，昨日在宣布離婚後首度現身面對傳媒，她全程笑容滿面，又與粉絲合照留念，被問到心情是否平復時稱「OK，OK」，但不接受傳媒訪問。記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

宣布離婚後的林嘉欣昨午化上淡妝，身穿白色展覽主題Tee配牛仔褲，一身輕便打扮現身展覽場地，她與參觀人士和朋友交流創作心得，有粉絲要求合照留念，她來者不拒，態度親民。

企定定任影拒受訪

林嘉欣又參與小型分享會，講解創作靈感和過程，其間表現輕鬆有講有笑，似乎未受離婚影響心情。她在店門口企定定任傳媒拍照，全程笑容滿面，但身邊工作人員表明不接受訪問。記者問她心情是否平復和好番未？她笑笑口回應：「OK，OK，我今天是來做展覽。（女兒有沒有到場？）會遲一些。」說畢即轉身返回展場內。

黃子華現身撐場

今次林嘉欣聯同3名藝術家於深水埗合辦以黑白色做主調的「荒白」藝術展，展出100件由她親手創作名為「A Hundred Echoes」的黑色陶器，每件作品大小與形狀不一，設有獨立編號，售價由$680起至$3000不等。前晚展覽舉行VIP優先場，林嘉欣獲好友黃子華現身撐場。

稱整陶器有療癒作用

林嘉欣在分享會透露3年前開始對陶藝產生興趣，今次選用黑土製作別有心思，「我曾經試勻黑白灰色，最後都是鎖定用黑色，因為想回應展覽主題，將陶器密密砌成，營造山河流域感覺。製作過程中，我被黑色吸引，好似進入母體，雖然有人說黑色象徵黑暗且負面，但我覺得黑色有溫度、無重量而且不負面」。她稱僅花個多月時間製作，因為要趕在拍戲前完成，事前從沒考慮開展覽，她又表示：「整陶器不止是一件產品，更已融入我人生入面，有好大療癒作用。未整陶器前，自己比較隱藏，但學了後，當接拍電影《美國女孩》，發覺在感觀上有所不同，好像將自己釋放出來，變得好敏銳，更幫助到投入角色中。我的創作過程全靠直覺，靠平日的觀察和感受，之後就順其自然地做，沒有想太多。」由於到場人士太多，有人不慎撞跌門前擺放的花卉藝術擺設，林嘉欣表示不介意，即時拾起再砌回原狀。

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