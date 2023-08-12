雷米馬力被指激吻「戴妃」愛瑪歌連

據悉回復單身的雷米馬力這個夏天都在享受生活，並邀請愛瑪歌連一同往看Bruce Springsteen演唱會。愛瑪本來正拍攝《死侍3》，受演員公會罷工影響，該片目前停工。本月9日兩人再被發現到肯特郡的Buoy and Oyster餐廳享用午餐，有在場目擊者表示，兩人旁若無人激吻起來，似乎毫不介意其他人的目光。

另一方面，英國男團One Direction前成員哈利史泰敖（Harry Styles）與《別擔心親愛的》導演奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）結束姊弟戀後，哈利今年6月被拍到跟《骨肉的總和》女星泰萊羅素（Taylor Russell）在倫敦同遊畫廊，雖然沒任何親暱舉動，仍傳出緋聞。本月11日，泰萊在倫敦國家劇場演出舞台劇《The Effect》，哈利偕同好友兼名嘴占士高登（James Corden）夫婦捧場。據報哈利進入泰萊的化妝室，兩人又被目擊牽手，亦有傳媒拍到泰萊握着哈利手臂，非常親近的在聊天說笑。