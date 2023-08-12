慶祝推出50周年 《龍爭虎鬥》重映 李小龍動畫預告曝光

《龍爭虎鬥》由羅拔高洛斯（Robert Clouse）執導，除了李小龍，還有尊薩遜（John Saxon）、石堅及喬宏等演出，成龍及洪金寶亦有份客串。故事講述少林高僧有兩名天分過人的徒弟，其中李淡泊名利，為人正直；韓則背叛師門，在私人島經營不法勾當。韓舉行武術邀請賽，李受邀到島上，高僧希望藉機清理門戶。《龍》片是李小龍第四部武打電影，亦是他生前完整完成的最後一部作品。該片於1973年1月開鏡，據悉拍攝期間李小龍多次因頭痛不適，曾在片場暈倒。同年7月26日李小龍猝逝後數天在港公映，美國則於該年8月中正式上映。

據美媒Deadline報道，《龍爭虎鬥》將於明日及周三（16日）在全美650間戲院以4K UHD解析度放映，其間會放映最新動畫《House of Lee》的預告片段，先導預告前日亦在網上發布。動畫《House of Lee》由李小龍娛樂炮製，定居美國的李小龍女兒李香凝創作，預計明年在影音平台「Shibuya（澀谷）」上架，據悉後者的創辦人Emily Yang也有份參與製作。據報《House of Lee》是一部動作奇幻動畫劇集，受李小龍金句啓發，「那些不知道自己在黑暗中行走的人，永遠不會尋找光明」。講述李小龍在世界陷入黑暗之前，奮力集結一班龍戰士抵抗。

李香凝曾批評塔倫天奴醜化父親

李香凝選擇與Shibuya合作，因為很欣賞該公司的動畫短片《White Rabbit》，也喜歡Emily及Shibuya團隊的觀點，認為他們用功又有創意，而且技巧純熟。李香凝表示動畫是一種很神奇的媒介，「可以講述一個真正有創意的故事」。

李香凝曾批評《危險人物》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）在《從前，有個荷里活》醜化其父形象，片中有一幕講述Mike Moh扮演的李小龍拍攝《青蜂俠》期間，與畢彼特（Brad Pitt）飾演的特技替身Cliff Booth，因爭執而大打出手。李小龍女兒李香凝看後炮轟該段情節並非事實，認為醜化其父。另外，去年有報道指華裔金像導演李安正籌備有關李小龍的傳記電影，並由兒子李淳擔正，李香凝亦有份監製。