明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

慶祝推出50周年 《龍爭虎鬥》重映 李小龍動畫預告曝光

【明報專訊】上月既是李小龍逝世50周年，亦是他主演電影《龍爭虎鬥》推出半個世紀，該片除了明日（13日）會在全美國650間戲院以4K版本重映之外，亦會播放預計明年播出的李小龍動畫《House of Lee》預告片段。

《龍爭虎鬥》由羅拔高洛斯（Robert Clouse）執導，除了李小龍，還有尊薩遜（John Saxon）、石堅及喬宏等演出，成龍及洪金寶亦有份客串。故事講述少林高僧有兩名天分過人的徒弟，其中李淡泊名利，為人正直；韓則背叛師門，在私人島經營不法勾當。韓舉行武術邀請賽，李受邀到島上，高僧希望藉機清理門戶。《龍》片是李小龍第四部武打電影，亦是他生前完整完成的最後一部作品。該片於1973年1月開鏡，據悉拍攝期間李小龍多次因頭痛不適，曾在片場暈倒。同年7月26日李小龍猝逝後數天在港公映，美國則於該年8月中正式上映。

據美媒Deadline報道，《龍爭虎鬥》將於明日及周三（16日）在全美650間戲院以4K UHD解析度放映，其間會放映最新動畫《House of Lee》的預告片段，先導預告前日亦在網上發布。動畫《House of Lee》由李小龍娛樂炮製，定居美國的李小龍女兒李香凝創作，預計明年在影音平台「Shibuya（澀谷）」上架，據悉後者的創辦人Emily Yang也有份參與製作。據報《House of Lee》是一部動作奇幻動畫劇集，受李小龍金句啓發，「那些不知道自己在黑暗中行走的人，永遠不會尋找光明」。講述李小龍在世界陷入黑暗之前，奮力集結一班龍戰士抵抗。

李香凝曾批評塔倫天奴醜化父親

李香凝選擇與Shibuya合作，因為很欣賞該公司的動畫短片《White Rabbit》，也喜歡Emily及Shibuya團隊的觀點，認為他們用功又有創意，而且技巧純熟。李香凝表示動畫是一種很神奇的媒介，「可以講述一個真正有創意的故事」。

李香凝曾批評《危險人物》導演塔倫天奴（Quentin Tarantino）在《從前，有個荷里活》醜化其父形象，片中有一幕講述Mike Moh扮演的李小龍拍攝《青蜂俠》期間，與畢彼特（Brad Pitt）飾演的特技替身Cliff Booth，因爭執而大打出手。李小龍女兒李香凝看後炮轟該段情節並非事實，認為醜化其父。另外，去年有報道指華裔金像導演李安正籌備有關李小龍的傳記電影，並由兒子李淳擔正，李香凝亦有份監製。

相關字詞﹕動畫 李小龍 龍爭虎鬥 李香凝

上 / 下一篇新聞