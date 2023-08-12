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娛樂

盼到外地深造舞技 鍾柔美不隨波逐流要做全能歌手

鍾柔美拒跟炎明熹姚焯菲比較 姊妹情未受影響 「A0」Yumi感情事睇緣分

【明報專訊】16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）最近推出第3首個人單曲《y2k 還襯我麼？》，除了招牌跳唱外，新曲玩味十足，且相當洗腦。Yumi表示新歌是想表達不要隨波逐流和框死自己的意思，跟她個性很相似，「我是喜歡跟住自己想法去做的人，會欣賞別人，但不會抄襲或模仿，如有好的地方，會向對方學習」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

由參加《聲夢傳奇》奪季軍至今入行兩年，Yumi感到時間飛快，笑言除長高外，心態也成熟不少，感覺自己一年比一年進步，「以前較在意別人對自己的看法和意見，但現在非常open，無論好與不好的評論都會深思熟慮去聽，不會再因一句說話而不開心。別人覺得我不好的地方，會去認真改善，希望不斷進步、做好，令人覺得Yumi不止跳唱」。Yumi笑言之前受年齡規限，見到其他《聲夢》朋友可以隨時工作，她則要趕住歸家，當時的確有不開心，現在16歲終於不用了，「我很享受工作，辛苦是一定的，但我覺得最緊要自己喜歡」。

視容祖兒學習對象

問到正式出道後，與之前幻想的歌手可有落差？Yumi稱兒時以為當歌手很容易，體驗後才發覺一點都不簡單，真的要花很多時間，但她會繼續往歌手路發展，除跳唱外，也會嘗試不同曲風，並預告下一首會推出慢歌，希望展示出不同面向，亦希望有機會出外深造舞技。可想再拍劇？Yumi表示還是偏愛音樂多一點，希望有機會能跟樂壇天后容祖兒合作，很欣賞和佩服對方在演唱會上可連續跳唱數小時，且唱跳皆精，很值得學習，希望未來都可以像對方如此全能。

與Gigi姚焯菲一條心

談到與姚焯菲（Chantel）同時出歌，有網民覺得公司資源分配大細超，姚焯菲MV在日本取景，Yumi則在香港拍攝。Yumi表示有多少點擊或Like只是一個數字，最緊要滿足到自己，她鍾意新歌MV，也很享受，是她暫時作品中最喜歡的一首。由於與炎明熹（Gigi）、Chantel同期入行，外界難免會將3人比較？Yumi認為沒必要比較，因大家長處不同，她們的感情也不會因此受影響，「雖然現時沒參賽時那麼親密，但我們的心都是在一起的」。

掌握時間管理考全班第一

Yumi早前考獲全班第一，稱剛參加《聲夢》時，因分心成績有所下降，後來時間管理愈來愈好便有改善，「我的方法是做好功課及補習，再將剩餘時間放在唱歌跳舞上。（還有時間睡覺？）我參加《聲夢》前每天要睡10多小時，現在的確睡少了很多，但我很享受」。明年考DSE的Yumi，稱目前會以學習為先，因學到的知識是自己的，「我覺得學業最重要，始終不知音樂路可以行到幾遠，亦不知將來會怎樣，所以最緊要讀書，用知識保障自己。（想讀邊科？）工商管理，我對這科有興趣，想學識搵錢」。

A0少女過20歲再想拍拖

16歲正值情竇初開，Yumi表示沒拍過拖，以前看公主卡通片會幻想將來的白馬王子，但現時要讀書又要工作，沒時間想這些事，「我覺得這刻不適合拍拖，如果拍拖，我要處理很多事情，所以暫時完全沒有想，過了20歲再想，感情事都是看緣分」。

髮型：Hugo Poon @private i salon

化妝：King Yip @Kings Makeup

場地：Amelia Hong Kong@Harbour City

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相關字詞﹕聲夢傳奇 容祖兒 《y2k 還襯我麼？》 炎明熹（Gigi） 姚焯菲（Chantel） 鍾柔美（Yumi）

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