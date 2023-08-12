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娛樂

曾任《造星》導師 韋羅莎梁祖堯盼製作組不要傷害學員

【明報專訊】梁祖堯身兼編、導、演的音樂劇《三聖邨的Little Mermaid》昨晚於葵青劇院開鑼，下午連同劇中演員邵美君、韋羅莎、徐天佑、湯駿業及胡麗英綵排。梁祖堯與邵美君演一對年老魚販夫婦，無論聲線和造型扮相皆維肖維妙，飾演醫生的韋羅莎戴紅色假髮亦夠搶眼，徐天佑則化身啞巴漁夫。

梁祖堯表示花超過一小時化老妝，自嘲人到中年身形愈來愈脹，所以不必為角色增磅都夠神似，稱今次演出是他創作的災難三部曲最終回，特別將自己近幾年對香港的經歷和感受注入劇情，過程百感交集。韋羅莎感覺紅髮造型是新嘗試，但拒劇透角色的身分。

提到無綫為打造全新男團，大搞真人騷節目《亞洲超星團》，近日公布入圍名單。梁祖堯和韋羅莎先後為ViuTV選秀騷《全民造星》不同季度擔任導師，兩人同表示未有留意。有否覺得無綫新節目似《全民造星》？梁祖堯說：「全世界都有此類選秀節目，若要找出節目源頭難過找肺炎，最緊要節目好看。」韋羅莎做完《造星V》導師，指過程開心同時亦有所覺悟，認為節目應將焦點放在學員身上，幫助他們進步，而非為收視製造花邊新聞。梁祖堯指製作組要為節目每集留下伏線吸引追看，因此對學員帶來傷害，「這傷害無得返轉頭，好多網民鬧人唔使本，好易就能毁掉別人的努力。如果有機會再參與，我希望有能力控制節目點做、點拍才播出街，若控制不到，我寧願不做導師」。

擔心10年後AI取代演員

對於美國演員公會憂慮AI人工智能會搶走台前幕後的飯碗，為此大規模罷工。梁祖堯和韋羅莎相信AI暫時未能取代舞台劇演員，因為機械人上台沒情感，難參與現場演出，演員就可以接收觀眾即時反應作出互動，梁祖堯說：「如果世界突然沒有能源，AI便不能演出，演員則可以，不過有可能10年後，AI都會取代到演員。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁祖堯 三聖邨的Little Mermaid

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