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娛樂

怕再追又係仔 陳凱琳改口味變「辣媽」

陳凱琳擔心追女失敗生孖仔 3個夠晒數拒再懷孕

【明報專訊】陳凱琳（Grace）昨日到中環出席餐廳開幕活動，現場試食及分享生活點滴，談到產後變「辣媽」愈食愈辣，連老公鄭嘉穎都不敢相信。她透露3個兒子有偏食習慣，每日都要求食雞蛋和米飯，老公則愛健康飲食，所以她會花心機，用不同食材和烹調盡量滿足需求。

Grace受訪時表示婚前不吃辣，自從生完大仔便改變口味，開始愛上吃辣，覺得好刺激，但老公鄭嘉穎完全不吃辣，所以有時一齊食飯要點不同菜式。

談到全家口味各異，煮飯會否頭痛？Grace讚老公食得健康是好事，為他煮海鮮都很方便，「嘉穎喜歡食海鮮，有時他會為小朋友剝蝦殼，我都會偷食。小朋友偏食，我會加多點色彩吸引他們，煮餸多點變化，用蝦或番茄炒蛋及肉碎蒸蛋等」。不過她承認3子年紀尚小，分別4歲、3歲及5個月，照顧小孩用餐有點似打仗，「細仔現在食固體，每3小時要餵餐一次，大仔二仔食飯時，我和嘉穎試過走開，看看能否培養他們自己食飯，結果全枱全地都是食物，他們仍然要人陪和監察，但是開心的，全家一起食飯的畫面都是以前期待的」。

今日是Grace與鄭嘉穎結婚5周年，她表示放棄二人世界，訂了餐廳跟黃智賢夫婦一起晚飯敘舊，「用簡單方式慶祝我們的愛就好了，最近好忙，剛為二仔搞完生日會，嘉穎和爸爸快將生日」。可有計劃再添家庭成員？Grace笑說：「3個夠了，屋企每日都好精彩。（家中陽氣重，追個女平衡陰陽？）我怕再生仔或生孖仔點算！遲一點再算，不想將來一提陳凱琳，就是5個仔的媽媽」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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