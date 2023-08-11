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娛樂

【開箱】《GT跑車浪漫旅》 電玩男追夢 贏在起跑線

【明報專訊】美國演員及編劇公會相繼罷工，對荷李活影響陸續浮現，原定本月11日在美國開畫的《GT跑車浪漫旅》（Gran Turismo），由於演員未能參與宣傳活動，電影公司決定押後兩周上映，香港則如期在本月10日推出。雖然新片與PlayStation經典賽車遊戲同名，卻非電玩改編作品如《生化危機》之類，而是取材自真人真事，宅男打機的最佳出路並非電競選手，而是經過嚴格訓練，成為真正賽車英雄，過程熱血到爆。

宅男變身賽車手

《D9異形禁區》尼爾保甘（Neill Blomkamp）執導，《寶驚魂》艾查馬達維（Archie Madekwe）、《怪奇物語》大衛夏巴（David Harbour）和《魔盜王》奧蘭度布林（Orlando Bloom）合演賽車片《GT跑車浪漫旅》，故事改編自真人真事，講述自小渴望成為賽車手的洋馬特伯（艾查馬達維飾），在夢想成真前，只能躲在狹小睡房，透過一場又一場的《GT》電玩賽事，磨練精湛技術，體驗飈車快感。

《沙贊！眾神之怒》狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）與英國女團「辣妹」成員Geri Halliwell分別飾演洋馬特伯父母，前者是退役足球員，由於壯志未酬，唯有把心願寄託在兒子身上，偏偏洋馬特伯志不在此，父子經常為此吵架，苦了母親忙於調停。直至日產汽車銷售員丹尼（奧蘭度布林飾）向同廠車隊推銷他的瘋狂計劃：GT學院。透過舉辦《GT》全球連線賽事，優勝者可以獲得日產車隊的特訓機會，親身落場感受時速200英里的真實快感，其中一人更可晉身專業賽車手之列。

洋馬特伯與數名來自世界各地的《GT》頂尖玩家，齊集GT學院，接受總工程師積索（大衛夏巴飾）的技術和心理培訓，最後洋馬特伯突圍而出，贏得參賽資格，經過連場賽事，他終於成為真正賽車手，與積索之間亦師亦友關係，亦變得愈來愈緊密。

南非導演尼爾保甘一向擅拍科幻題材如《D9異形禁區》、《極樂帝國2054》和《超人類：卓比》等，新片卻以貨真價實見稱，戲中出現賽車、賽道、車手，甚至連服裝都跟足比賽規格，賽車發燒友不難發現《GT跑車浪漫旅》有齊日產GT-R、林寶堅尼Huracan、法拉利488及保時捷911等超級跑車上陣，令人目不暇給。至於片尾壓軸出場的勒芒賽道，則是劇組以另一F1賽道改裝而成，方便拍攝之用。

職業車手親落場

艾查馬達維扮演賽車手前，先接受專業訓練，保證戲中出現他駕駛的特寫鏡頭，百分百由他操控，情况就如湯告魯斯（Tom Cruise）為拍《壯志凌雲：獨行俠》而學習駕駛美軍戰機一樣。至於不見樣的賽車戲，導演則請來故事主人翁、現年31歲的英國職業賽車手洋馬特伯（Jann Mardenborough）親自落場，擔任艾查馬達維的替身，令到電影更加「原汁原味」。

《GT跑車浪漫旅》可算是群星拱照艾查馬達維，過去在《寶驚魂》、《孤星淚》及《重見光明》等充當配角，發揮機會有限，新片擔綱主演，幾乎由頭帶到尾，可是表現未見突出，尤其是在大衛夏巴和奧蘭度布林「左右夾擊」下，演技更給比下去，加上賽車場面緊張刺激，令人熱血沸騰，電影主角由車手變成跑車，頗有本末倒置之感。

上映日期：8月10日

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