Feynman宣布退出微博 吳鎮宇︰兒子要準備高考

前晚在無預警下，Feynman突然宣布退出微博，他寫道：「互聯網是一個神奇的地方，上一秒誇你的人，下一秒可能在罵你。我本來開始偷偷用我媽媽舊微博號來發微博的時候，也不知道會到現在的105萬粉絲。現在時間久了，我精神上與肉體上有點累了，沒有了想發微博的動力……我本身也是有病，而我還有很多想做的東西，加上現在我的帳號都會引起注意，好的有、壞的也有，影響的比較大。」不少網民表示擔心Feynman，及後吳鎮宇留言解釋，因為今年暑假後，兒子便是一個高中生，要準備高考，感謝大家陪伴他「衝浪」，亦欣然看到他未被浪冲走，希望有一天他會踏浪而回。

娛樂組