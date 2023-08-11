投資物業的士牌帳面蝕75萬 莊思敏信市道會轉好 拒蝕讓離場

莊思敏6年前花約627萬購入何文田加多利軒一個面積263平方呎的中層單位，該棟物業的同類型單位早前以590萬成交，她帳面蝕近40萬；兩項投資合計損失約75萬。

投資加密貨幣有斬獲

莊思敏昨日回覆《明報》表示不太擔心身家縮水，明白投資有風險，有賺亦有蝕的道理，「的士牌和層樓都視為長線投資，目前兩邊有放租，每月有穩定收益當回報，不過銀行加息，收租只能補貼部分貸款，慶幸我一早有預算，投資沒超出能力變成負擔，未因此構成好大壓力，或者令身家大蒸發，有信心未來市道會轉好」。她否認投資或做老闆常變「地獄黑仔王」，稱投資加密貨幣大有斬獲，可以彌補兩項的帳面損失，暫時不急於蝕讓放售套現，亦不打算再入市「溝淡」損失。為增加收入，她繼續拍戲外，最近返內地主持網上直播帶貨，主攻美容、時裝及扮靚產品，每日由開會到直播，工時逾10小時，要記下大量產品資料和親身做白老鼠試貨，故近日盡量少說話及多休息養聲，應付直播，暫時反應不錯，希望跟團隊創出銷售佳績。

記者：林蘊兒