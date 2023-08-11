陳豪自爆以前聲沙被小巴司機鬧 胡定欣笑監製將醫生變毒販

劇中飾演「毒后」的胡定欣表示今次是新嘗試，雖然初入行時演過反派及不討好角色，但捱過這階段後遇到些好角色，又獲觀眾肯定，現在演任何角色都不會太擔心，可盡情去玩。

何廣沛花半年學手語

飾演啞巴的何廣沛被網民讚是新一代「初哥哥」，他多謝監製一直給予機會，該角色對他是大挑戰，因拍攝前花了半年時間跟老師學習手語，以及了解聾啞人士的生活。

網民讚視帝陳豪與視后胡定欣威力強勁，縱使《破毒強人》在8時半檔播出，收視也擊敗9時半檔的《寵愛Pet Pet》，陳豪稱是監製和編審的功勞，他們如此大膽找他演反派，一個又講不到話，一個就沒有表情。胡定欣表示每個角色有獨立的發揮空間，笑稱監製將《白色強人》裏的醫生變成毒販。

記者：陳釗