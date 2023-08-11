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娛樂

「神隱」4個月 西環茶餐廳被捕獲 鄭欣宜消瘦精神佳 準備復出

【明報專訊】鄭欣宜自今年4月26日更新社交網後「失蹤」近4個月，未有公開露面或再發帖文，引起各種揣測。經理人林珊珊回應指欣宜病了正療傷中，之後有傳欣宜患抑鬱症。上月欣宜透過髮型師好友Benjamin在社交網上載自彈自唱《有天我會好》視頻，似憑歌寄意，當時只見到欣宜背面，比前消瘦。近日有不少網民分別在沙灘及茶餐廳捕獲欣宜，「失蹤」後首度見到欣宜正面照，相比上月的背面照更瘦，但精神不錯，笑容滿面。林珊珊表示欣宜安好，跟團隊一起預備中。似暗示欣宜即將復出，將有新動向。

近日有多名網民先後在社交網分享遇見鄭欣宜的合照，有說在沙灘見到欣宜，又指欣宜在茶餐廳出現。有旅客在小紅書上載在西環某茶餐廳吃點心時和欣宜的合照，留言表示︰「到香港的第一天，打擾人家吃飯真的不好意思啊。」

林珊珊：團隊和她一起預備中

照片中的欣宜身穿黑色貼身背心，化了淡妝，看來比上月的背面照更瘦，但精神不錯，合照時滿面笑容。該名旅客回覆其他網民，讚欣宜很隨和。不少粉絲開心看到欣宜正面相，表示較為放心，但指她瘦了很多。林珊珊回覆傳媒表示：「She is fine！安好。我們團隊和她一起預備中，謝謝大家關心！」當中提到團隊和欣宜「預備中」，似暗示欣宜快將復出，並有新動向。

李思林爆欣宜患抑鬱症

欣宜之前「神隱」近4個月，5月初缺席港台《十大中文金曲頒獎音樂會》及ViuTV的《Chill Club頒獎禮》，又未有更新社交網，引來不少揣測，有說是感情問題，又傳她扭計，要求公司投資成立自家音樂品牌被拒，當時經理人林珊珊回應傳媒稱：「欣宜的確係病咗，療傷之中。」李玟離世後，李思林受訪時爆胞妹患病仍心掛同患抑鬱症的欣宜，令大家更擔心欣宜情况。有報道指欣宜曾接受訪問，談及幾年前心理健康出問題，要向心理專家求醫。

上月憑歌寄意：有天我會好

上月11日欣宜「現身」，與她傳緋聞的髮型師好友Benjamin在社交網上載一段欣宜自彈自唱歌曲《有天我會好》短片，只見欣宜的背影，穿著印有「香港女歌手」和「PRINCE JOYCE」的衛衣，比前消瘦不少；欣宜在片中似憑歌寄意，以歌詞代替說話，唱出：「有天我會好，和從前一樣，真的沒事別同情，如果我還有點力氣，我想哭，大哭出聲音……」有指Benjamin回覆網民說欣宜很好，不用擔心，他會像以往般好好照顧她。

娛樂組

相關字詞﹕林珊珊 鄭欣宜

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