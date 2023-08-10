【開箱】《Dream：夢想代表隊》 朴敘俊IU帶流浪漢踢世界盃

失意球員充當教練

《Dream：夢想代表隊》改編自真人真事，講述一群無家可歸、各有苦衷的露宿者，在職業足球員尹宏大（朴敘俊飾）帶領和訓練下，參加匈牙利舉行「露宿者世界盃」，踏上逆轉人生的驚喜旅程。宏大的球員生涯並不順利，外界一直關注他的隊友兼神射手朴成贊（姜河那飾），在某場比賽，宏大急於表現自己而遭批評，加上母親捲入詐騙事件，他遭傳媒挑釁，於是出手還擊，結果被罰停賽。宏大經理人勸他接拍紀錄片，充當義務教練來「洗白」。紀錄片由電視台三流監製李素敏（IU飾）執導，講述一群露宿者參加世界盃的過程，由於球隊急須教練，宏大別無選擇，只好勉為其難。

電影分成兩個部分，一是宏大由失意到重拾足球的熱誠，二是露宿者參賽的熱血。宏大接任教練一職，表現並不投入，相反素敏積極，視紀錄片為翻身的最後機會，她為了拍出感人肺腑作品，不斷指揮宏大，甚至提供劇本與對白。二人戲中經常鬥嘴，帶來不少趣味。

比賽過程脫離現實

另一方面，參加比賽的露宿者各個不同背景，金仁善（李玹雨飾）原本擁有青梅竹馬女友，遇上天災而失蹤，仁善從此一蹶不振。他擔任隊中前鋒，但為尋找女友而經常缺席練習，宏大說服他說：「紀錄片播出後，說不定女友能看見。」其他隊員包括生意失敗的父親、不敢面對父母的同性戀者，以及暗戀智障女生的中年漢等。

電影前半段鋪排流暢，講述宏大成為球隊教練，素敏拍攝紀錄片過程，以及露宿者的身世等，可是後半段講述露宿者到匈牙利作賽，為了營造感動、催淚場面而不顧邏輯，例如其他國家的露宿者球技高超，年輕且身材健碩，看來像個專業球員。比賽期間，選手無視球例，故意頻頻撞人。尾段講到韓國與德國兩隊作賽，在後者領先的情况下，韓國隊奮力防守，並為了射入一球，證明自己不是垃圾。結果由評述員到全場觀眾一同以韓文大喊「大韓民國」，如此脫離現實，難免令觀眾感到出戲。

IU欠發揮淪花瓶

戲中演員表現不俗，朴敘俊、IU以及扮演露宿者的配角表現都恰如其分，問題是戲分不勻，朴敘俊戲分最多，由他被罰停賽，到轉任教練，帶領露宿者出賽，最終重返職業賽，角色相當完整，戲分卻斷斷續續；IU問題更嚴重，雖說是女主角，除了提及她要償還大學學費貸款，並靠紀錄片證明個人存在價值外，其餘發揮空間有限，結果淪為「花瓶」。

雖然電影欠缺新鮮感，也沒有感人情節，幸好帶出正面信息，露宿者球隊被贊助商撤回贊助費，企業負責人表示，「露宿者給人又臭又髒感覺」、「為何要給露宿者贊助」，球隊反駁「因為這是應該做的」。朴敘俊與IU的對白也有諷刺社會意味，「努力的人能夠勝過天才，其實只是空話」、「在這個瘋狂世界當個瘋子，不才是正常嗎」、「跌倒了，就伸腳把他們絆倒，要倒下就一起倒下」。