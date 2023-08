LANY訪港與Tyson Yoshi合作

【明報專訊】美國二人樂隊LANY今晚(10日)將在九龍灣國際展貿中心舉行《First The Moon, Then The Stars: A Tour Before A World Tour》巡迴演唱會,以香港為首站,然後移師新加坡、日本、韓國等地開騷。LANY成員Paul Jason Klein與Jake Clifford Goss昨日接受本地傳媒訪問,談到相隔5年再度來港,心情甚佳;得悉門票售罄,更是高興,並透露今次開騷是為9月發行新碟《I Really Really Hope So》做熱身,明年再辦巡唱,屆時又會來港。