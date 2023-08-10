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娛樂

李小龍情婦莎朗費路逝世 曾演《流氓好漢》 與史提夫麥昆鬧三角戀

【明報專訊】美國女星莎朗費路（Sharon Farrell）今年5月在洛杉磯逝世，享年82歲，其子Chance Boyer日前證實死訊。莎朗最為人熟悉的事情，並非曾與史提夫麥昆（Steve McQueen）合演喜劇《流氓好漢》，而是跟已故武打巨星李小龍鬧婚外情，再跟史提夫爆三角戀，據2018年出版李小龍傳記《Bruce Lee: A Life》所述，莎朗雖然迷戀龍哥，但不欲成為他跟蓮達（Linda Lee Cadwell）之間的第三者，才移情史提夫，藉此忘愛。

莎朗費路5月離世消息，外媒未有廣泛報道，她的胞妹Dale Candace Forsmoe上周透過社交媒體證實死訊：「莎朗費路已於今年5月15日在洛杉磯醫院離世，而我並不清楚她的死因。」莎朗兒子Chance Boyer其後接受美媒The Hollywood Reporter訪問時稱，其母「死於自然」。

1940年生於美國愛荷華州的莎朗費路，年輕時曾任芭蕾舞蹈員，其後移居紐約，開始演戲和模特兒生涯，1959年首次參演電影《Kiss Her Goodbye》，在1960至80年代演出不少經典影視作品，包括港迷熟悉的美劇《無敵金剛》及《玉面金剛》，又跟占士加納（James Garner）合演電影《醜聞喋血》，並於《猛狼》扮演男主角羅禮士（Chuck Norris）的前妻，然而影迷印象最深刻的卻是她跟李小龍和史提夫麥昆的三角戀情。

兒子爆母親從未嫁人

莎朗費路曾向《Bruce Lee: A Life》作者Matthew Polly透露，李小龍是她一生最愛，兩人秘密拍拖，卻因男方已婚，加上女兒李香凝出世，令她感到內疚，決定拒當情婦，轉投《流氓好漢》拍檔史提夫麥昆懷抱。

有傳龍哥不滿莎朗突然失聯，於是到片場找她對質，女方坦承移情別戀，「我只是利用史提夫來忘記你，對不起」。

除了龍哥之外，莎朗亦曾跟男星Andrew Prine、John F. Boyer、導演Dale Trevillion及監製Ron DeBlasio等交往，據她跟John育有兒子Chance解釋，「她曾對外宣稱已婚，只是荷李活慣常伎倆，事實她從未嫁人」。

相關字詞﹕史提夫麥昆 莎朗費路 李小龍

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