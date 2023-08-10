「藝術冇對錯」COLLAR齊心求突破 勿忘初心懶理負評 「箭靶」Winka多唱歌少說話

COLLAR表示新歌《idc》意旨"I don't care"，不理負評勿忘初心，傳遞她們心臟強大，做到面對負評置之不理。新曲除歌詞有意思外，MV造型也嘗試突破，外界評價好壞參半；不時被狠批是「時裝車禍」的COLLAR，今次亦難逃負評。隊長Gao（沈貞巧）稱完全不介意，覺得COLLAR要有不同新嘗試，「其實時裝都是藝術一環，沒有對與錯」。當中以她的造型受最多負評，Gao說：「我就好鍾意，綠色嘴唇是小重點，襯番服裝的綠色元素。」

Marf（邱彥筒）認為今次MV造型，相比之前COLLAR試過更癲的造型，她試過要經常塗啡色唇膏示人，「覺得這是造型上的接受程度，COLLAR想進軍國際，想透過少少造型去突破，嘗試和大家一同接受和習慣」。

7人仍帶着So Ching團魂同行

Candy盼克服社恐識新朋友

Day（許軼）的MV造型相對密實，她認為自己不止得個靚字，造型上也很特別，「堅持密實，覺得造型不性感都可以好靚，我不是介意性感，而是喜歡舒適感覺多啲」。Candy（王家晴）一向被嫌細膽，她透露在天台拍MV，發覺原來自己沒有畏高，只是怕離心力而已。可會特別訓練膽量？她說：「玩機動遊戲的膽量我覺得是天生的，其實以前一試鏡就會肚屙，入團後已有進步，沒有這徵狀，現在反而希望在社交方面可以訓練到更大膽，我有社恐，一直想認識新朋友。」

Ivy So（蘇雅琳）表示喜歡MV中見到不同的自己，從不介意以真面目示人，一向不拘小節的她早前在節目中被拍到穿「阿婆底褲」，她笑道：「不會因為我有著底褲而影響到大家對我的性格和觀感有質疑吧，我接受在節目中的突發。」

「肥底」芯駖自在拒減磅

芯駖有被評身材走樣，指她由「中女天花板」跌落地板，她笑道：「從來都不覺得自己是天花板，這只是網民有禮貌的一個稱呼，一向都覺得自己肥，沒有覺得瘦，我偏向想健康為主，不想為減肥弄至情緒壓力而抑鬱。」Winka（陳泳伽）的言論不時惹誤會，堪稱成員中的「箭靶」，她不禁自嘲「講咩都係錯」，「發現不用想太多，我會多唱歌少說話，不想再講多錯多」。

場地提供：香港康得思酒店

記者：林祖傑