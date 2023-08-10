無錢入標新光戲院重建 李居明稱有娛圈中人有興趣

李居明表示未來新建成的新光，一定不會有1000人大戲院，會變成3間戲院，打通可變大戲院演粵劇。他占卜和預計新光大約2026年6月應該可搞掂所有業權買賣，2032年建成全新的新光大商場，「之前周潤發來新光電影謝票時，都很驚訝戲院仍保留80年代特色，很難得」。

《小平你好》為港添興奮劑 構思粵劇《色．戒》

李居明笑言香港需要新的興奮劑，所以有這套粵劇《小平你好》，大家都知鄧小平和戴卓爾夫人當年會談一國兩制，他嘗試用粵劇將這個歷史事件表達出來，當中會有鄧小平的奮鬥和感情史。李居明透露正構思粵劇《色．戒》，說服龍貫天演間諜。是否由陳鴻進演湯唯的角色？李居明笑說：「如果陳鴻進露，有觀眾想看，我一定會要佢露。」

問到李居明現時重中之重是否新光戲院的前途？他稱已跟業主說了，只要對方肯租出來，他都會承租。不如他入標？李居明笑言：「如此抬舉我，我哪有錢，45億呀。（會否考慮集資？）我應該無錢參與，但知現在已經有些財團和香港有實力的娛樂界人士表示有興趣，進展是樂觀和開心的。他們亦說日後起好，讓我繼續打理。」

任八和主席 龍貫天無懼跟阿姐比較

接任汪明荃（阿姐）八和會館主席的龍貫天，表示剛開始履行職務，新一屆理事會日前已開會，陳鴻進也是成員之一。龍貫天希望將粵劇推向大灣區與內地業界人士合作。現時膊頭是否重了？龍貫天自言喜歡工作，感謝前主席阿姐把前事做好，身為後輩會繼續加入新發展。可擔心外界將兩者比較？他說：「不會的，各有各的做事方式，阿姐的工作和做法我是贊同的。」

記者：陳釗