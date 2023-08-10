明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

無錢入標新光戲院重建 李居明稱有娛圈中人有興趣

【明報專訊】堪輿學家李居明、新任八和會館主席龍貫天和陳鴻進昨日出席粵劇《小平你好》記者會。李居明交代新光戲院（新光）未來前景，透露新光在他手上的合約到2025年2月1日，此前不會有任何變動。談到新光現址招標放售，李居明表示新光打算全幢重建，以他所知現時新光業主羅守輝擁有全幢大廈77%業權，要待對方游說剩餘未應承賣樓的業主，相信需時3至5年才收齊。

李居明表示未來新建成的新光，一定不會有1000人大戲院，會變成3間戲院，打通可變大戲院演粵劇。他占卜和預計新光大約2026年6月應該可搞掂所有業權買賣，2032年建成全新的新光大商場，「之前周潤發來新光電影謝票時，都很驚訝戲院仍保留80年代特色，很難得」。

《小平你好》為港添興奮劑 構思粵劇《色．戒》

李居明笑言香港需要新的興奮劑，所以有這套粵劇《小平你好》，大家都知鄧小平和戴卓爾夫人當年會談一國兩制，他嘗試用粵劇將這個歷史事件表達出來，當中會有鄧小平的奮鬥和感情史。李居明透露正構思粵劇《色．戒》，說服龍貫天演間諜。是否由陳鴻進演湯唯的角色？李居明笑說：「如果陳鴻進露，有觀眾想看，我一定會要佢露。」

問到李居明現時重中之重是否新光戲院的前途？他稱已跟業主說了，只要對方肯租出來，他都會承租。不如他入標？李居明笑言：「如此抬舉我，我哪有錢，45億呀。（會否考慮集資？）我應該無錢參與，但知現在已經有些財團和香港有實力的娛樂界人士表示有興趣，進展是樂觀和開心的。他們亦說日後起好，讓我繼續打理。」

任八和主席 龍貫天無懼跟阿姐比較

接任汪明荃（阿姐）八和會館主席的龍貫天，表示剛開始履行職務，新一屆理事會日前已開會，陳鴻進也是成員之一。龍貫天希望將粵劇推向大灣區與內地業界人士合作。現時膊頭是否重了？龍貫天自言喜歡工作，感謝前主席阿姐把前事做好，身為後輩會繼續加入新發展。可擔心外界將兩者比較？他說：「不會的，各有各的做事方式，阿姐的工作和做法我是贊同的。」

記者：陳釗

相關字詞﹕汪明荃（阿姐） 八和會館主席 龍貫天 新光戲院 李居明

上 / 下一篇新聞