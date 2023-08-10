沒邀《聲夢》歌手合唱稱緣分未到 古巨基爆4歲子扭計想上台表演

古巨基在演唱會除獨唱多首金曲，分別跟新一代歌手合唱，當中以《第二最愛》的Tyson Yoshi 及《自我安慰》的張天賦（MC）最受歡迎，細貓現身獻唱《心跳回憶》，似未有受「偷食」事件影響，有粉絲在台下高呼偶像名字以示支持。獻唱《Can We Try》的力臻藉收埋了古sir（古巨基）的閃卡在外套內，趁機除衫騷肌。原本跟30名新晉歌手合唱的《星戰》則不齊人，只有吳保錡、張蔓莎、STRAYZ等19歌手坐鎮。

AI無法取代人與人之間的愛

基仔在台上表示「I Really Love To Sing」企劃是想探討AI（人工智能）可否代替真人，海報以AI製作，又試過用AI寫歌畀太太及兒子，發覺寫不到，「見到咁多新一代歌手，付出好多努力，以及高低起跌，將自己經歷寫出來，全部有血有肉，不是任何AI可以做到，希望大家畀多啲支持香港做音樂的歌手們，Al有樣嘢無法取代，就係人同人之間嘅愛」。

基仔唱畢《人生有幾多個十年》，透露今次是當父親後第一個演唱會，囝囝Kuson第一次看他的演唱會，「兒子有睇我綵排，話『爸爸，I want to dance with you。』，還上了台，但因為人多，所以兩首歌後就帶他落台」。基仔笑稱兒子扭計高呼：「I am sad！點解要帶我走？」即席要求觀眾高呼「Kuson」，讓他錄下來給已回家的兒子感受一下演唱會的歡呼聲。隨後獻唱《花灑》，基仔說：「以下首歌是兒子第一首識我嘅歌，因為副歌係啦啦啦。」

盡快再開騷滿足囝囝要求

基仔騷後受訪，表示4年後再開騷，發現自己真的很喜歡唱歌，亦估不到兒子想上台，「因為個仔喺屋企好鍾意聽音樂同跳舞，encore完落台，發覺他捱住眼瞓在台底等我，話想上台，原本已經抱着他準備，不過觀眾已經走緊，導演驚人流上會有危險，考慮了一陣，兒子知道冇得上台眼濕濕，好失望，我答應他會再抱他上台。要快啲再開騷，我諗他真的很想上台，沒想過他真的想和我跳舞，更說想和爸爸唱歌，睇吓下次開騷係幾時，到時他幾大同跳成點啦」。基仔透露有計劃再開騷，要等公司稍後正式公布，「出年是我『30+3』周年，當歌手30年，前3年當主持及小演員。」

無跟細貓傾私人事

基仔表示音樂企劃第二階段會邀請唱作人為他寫歌，對於有網民質疑他沒有邀請無綫的《聲夢》歌手合作，基仔解釋：「合作嘅嘢係緣分嚟嘅，其實我係在網上平台見到什麼歌手就搵邊個，咁啱見到又認識到就有這個緣分，這些歌手大部分都是咬住麵包、賣晒家當都要做音樂的人，有些沒有大公司支持不特止，甚至沒有人知道他們做音樂。」他直認有偏向幫助沒有什麼人認識的歌手之心，相對《聲夢》歌手有大公司幫，暫時未有緣分。

談到細貓被爆「偷食」後首度公開亮相，基仔表示沒有和細貓傾太多私人事。問細貓可有想過推卻表演？基仔說：「沒有，他好期待今次演出，私人事留番佢自己同大家交代啦。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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