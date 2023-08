沒邀《聲夢》歌手合唱稱緣分未到 古巨基爆4歲子扭計想上台表演

【明報專訊】古巨基前晚於會展舉行一場《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會,相隔4年再開騷,古巨基特別邀請了多名參與「I Really Love To Sing」音樂企劃的樂壇生力軍任嘉賓,當中應智越(細貓)被前度爆「偷食」後首公開露面。古巨基受訪時為企劃沒有《聲夢》歌手解畫,又表示差不多4歲的兒子Kuson想上台和他唱歌跳舞。