明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

沒邀《聲夢》歌手合唱稱緣分未到 古巨基爆4歲子扭計想上台表演

古巨基用AI寫歌畀老婆囝囝 歌詞肉麻老土令觀眾爆笑

【明報專訊】古巨基前晚於會展舉行一場《I REALLY LOVE TO SING AROUND THE WORLD LIVE 2023》演唱會，相隔4年再開騷，古巨基特別邀請了多名參與「I Really Love To Sing」音樂企劃的樂壇生力軍任嘉賓，當中應智越（細貓）被前度爆「偷食」後首公開露面。古巨基受訪時為企劃沒有《聲夢》歌手解畫，又表示差不多4歲的兒子Kuson想上台和他唱歌跳舞。

古巨基在演唱會除獨唱多首金曲，分別跟新一代歌手合唱，當中以《第二最愛》的Tyson Yoshi 及《自我安慰》的張天賦（MC）最受歡迎，細貓現身獻唱《心跳回憶》，似未有受「偷食」事件影響，有粉絲在台下高呼偶像名字以示支持。獻唱《Can We Try》的力臻藉收埋了古sir（古巨基）的閃卡在外套內，趁機除衫騷肌。原本跟30名新晉歌手合唱的《星戰》則不齊人，只有吳保錡、張蔓莎、STRAYZ等19歌手坐鎮。

AI無法取代人與人之間的愛

基仔在台上表示「I Really Love To Sing」企劃是想探討AI（人工智能）可否代替真人，海報以AI製作，又試過用AI寫歌畀太太及兒子，發覺寫不到，「見到咁多新一代歌手，付出好多努力，以及高低起跌，將自己經歷寫出來，全部有血有肉，不是任何AI可以做到，希望大家畀多啲支持香港做音樂的歌手們，Al有樣嘢無法取代，就係人同人之間嘅愛」。

基仔唱畢《人生有幾多個十年》，透露今次是當父親後第一個演唱會，囝囝Kuson第一次看他的演唱會，「兒子有睇我綵排，話『爸爸，I want to dance with you。』，還上了台，但因為人多，所以兩首歌後就帶他落台」。基仔笑稱兒子扭計高呼：「I am sad！點解要帶我走？」即席要求觀眾高呼「Kuson」，讓他錄下來給已回家的兒子感受一下演唱會的歡呼聲。隨後獻唱《花灑》，基仔說：「以下首歌是兒子第一首識我嘅歌，因為副歌係啦啦啦。」

盡快再開騷滿足囝囝要求

基仔騷後受訪，表示4年後再開騷，發現自己真的很喜歡唱歌，亦估不到兒子想上台，「因為個仔喺屋企好鍾意聽音樂同跳舞，encore完落台，發覺他捱住眼瞓在台底等我，話想上台，原本已經抱着他準備，不過觀眾已經走緊，導演驚人流上會有危險，考慮了一陣，兒子知道冇得上台眼濕濕，好失望，我答應他會再抱他上台。要快啲再開騷，我諗他真的很想上台，沒想過他真的想和我跳舞，更說想和爸爸唱歌，睇吓下次開騷係幾時，到時他幾大同跳成點啦」。基仔透露有計劃再開騷，要等公司稍後正式公布，「出年是我『30+3』周年，當歌手30年，前3年當主持及小演員。」

無跟細貓傾私人事

基仔表示音樂企劃第二階段會邀請唱作人為他寫歌，對於有網民質疑他沒有邀請無綫的《聲夢》歌手合作，基仔解釋：「合作嘅嘢係緣分嚟嘅，其實我係在網上平台見到什麼歌手就搵邊個，咁啱見到又認識到就有這個緣分，這些歌手大部分都是咬住麵包、賣晒家當都要做音樂的人，有些沒有大公司支持不特止，甚至沒有人知道他們做音樂。」他直認有偏向幫助沒有什麼人認識的歌手之心，相對《聲夢》歌手有大公司幫，暫時未有緣分。

談到細貓被爆「偷食」後首度公開亮相，基仔表示沒有和細貓傾太多私人事。問細貓可有想過推卻表演？基仔說：「沒有，他好期待今次演出，私人事留番佢自己同大家交代啦。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕應智越（細貓） 力臻 張天賦（MC ） 香港演唱會 古巨基

上 / 下一篇新聞