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娛樂

秘密抗病3年 金像影后陪伴左右 珊迪娜布洛男友不敵漸凍症 終年57歲

【明報專訊】與《守護有心人》金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock）拍拖8年的攝影師拜仁蘭杜（Bryan Randall），3年前確診「漸凍症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS），一直秘密抗病，其家屬發聲明表示拜仁上周六（5日）與世長辭，終年57歲。

曾稱男友「一生摯愛」

珊迪娜布洛的前夫兼電視節目主持人謝西占士（Jesse James）2010年爆出出軌桃色醜聞，同年離婚。2015年初，珊迪娜的養子Louis舉行生日會，模特兒轉型當攝影師的拜仁蘭杜應邀操刀，因而展開情緣。據報同年10月珊迪娜主演電影《選戰偽術師》在洛杉磯舉行首映禮，拜仁陪伴她踏上紅地氈，又一起出席《老友記》珍妮花安妮絲（Jennifer Aniston）及《白宮執漏小組》賈斯汀費路斯（Justin Theroux）的婚禮，戀情正式曝光。多年來不時傳出兩人訂婚消息，均遭珊迪娜否認。向來對感情事低調的她，2021年接受韋史密夫（Will Smith）太太珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）的facebook節目訪問，首次公開指拜仁是她的「一生摯愛」，「我經歷過離婚程序，之後找到了生命中的摯愛，我們有兩個很美麗的孩子，應該是3個，他還有年紀較大的女兒，這是歷來最好的了。我不想說會怎樣做，但我真的不需要一張紙去證明自己是忠誠的伴侶與母親」。她在訪問中又讚賞拜仁是子女的良好榜樣，「他是虔誠基督徒；看事物總有兩面，我不會常常同意他，他亦然；但即使我不同意他，他依然是一個好榜樣」。

胞妹讚最佳照顧者

對上一次媒體拍到珊迪娜布洛與拜仁蘭杜一起露面已是2020年7月，當時後者看來沒有異樣。據拜仁家屬所發聲明表示，他3年前確診ALS，很早期已決定把治病過程保密，一家人亦尊重其決定，所以他的死訊傳出後，不少人感到意外。拜仁家屬在聲明中感激不辭勞苦的醫生，尤其護士「已成為我們的室友，經常犧牲陪伴家人的時間來幫助我們」。珊迪娜任職糕點廚師的胞妹Gesine在社交網上傳拜仁的照片留言悼念，稱確信拜仁已在天堂某處找到垂釣的最好地方，「ALS是殘酷的疾病，但有點安慰的是，他有我了不起的家姐這個最佳照顧者，並召集了一班護士幫助她在家裏照料他。安息吧，拜仁」。Gesine文中表示可以捐款代替送花，並附有ALS協會及麻省醫院的連結。

相關字詞﹕漸凍症 珊迪娜布洛

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