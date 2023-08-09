邱彥筒親邀陳蕾為新歌填詞 網民質疑編曲抄內地女團歌曲

膽粗粗Ig求幫手

問Marf跟陳蕾有何淵源？她稱其實私下跟陳蕾沒有太多聯絡，間中會傾偈，「我近期好鍾意她的歌，尤其《伸縮自如的愛》，呢首歌的歌詞和感覺係我好想做到嘅嘢，所以膽粗粗喺Instagram（Ig）問佢有冇興趣合作，我都知佢幫人寫歌有少少壓力，所以我話『我唔係逼你，你睇下有冇興趣，如果聽到個demo有feel，可唔可同我一齊做呢件事』」。

烈日當空拍MV 愧對團隊

拍攝新歌MV當天，正值攝氏35度高溫，Marf跟一眾工作人員烈日下開工大汗疊細汗，她表示愧對大家，「夏天戶外拍攝，感覺有點愧疚台前幕後團隊，見到個個流晒汗，而且第一個鏡頭就係拍跳舞，朝早起身，食少少嘢就要跳舞，烈日當空，真係好辛苦，相信太陽伯伯的美麗對今次MV會有幫助」。

Marf的新歌《fOoL##》一推出便惹爭議，有網民稱此曲跟內地女團THE9於2020年的歌曲《Not Me》極相似，特別是編曲與副歌部分，質疑抄襲。不過亦有網民覺得不似，撐《fOoL##》曲風節奏跟《Not Me》完全不同。

娛樂組