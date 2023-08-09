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娛樂

讚游學修成熟有演戲天分 黃秋生自嘲好窮再開班授徒吸金

極地謎情｜黃秋生讚游學修成熟正路 自嘲好窮要開班授徒

【明報專訊】黃秋生與張珮華創立的神戲劇場今年創團10周年，慶祝活動一浪接一浪，除黃秋生和游學修9月公演的舞台劇《極地謎情》，「十年神戲．攝影展 Benny's Eye & Dom's Wood」亦於昨日揭幕。黃秋生重看神戲劇場過去10年做過的舞台劇照片，勾起很多回憶，最深印象是上一齣公演的《2呃22 ART》，台前幕後相繼中招感染新冠病毒，差點做不成，total lost。黃秋生大讚《極地謎情》對手游學修有演戲天分和成熟，「好彩搵啱人」。他又自嘲好窮，要五度開辦大師班授徒。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

黃秋生、游學修、陳淑儀和葛民輝等昨日出席「十年神戲．攝影展 Benny's Eye & Dom's Wood」揭幕禮暨神戲劇場10周年舞台劇《極地謎情》記者會。首次與秋生合作的游學修稱沒有壓力，亦不怕對方，「冇乜好驚，不過見他在facebook經常鬧人，初時擔心會好恐怖，但合作時，他沒有鬧我，他是一個好玩得的小朋友，我很喜歡跟爛玩的小朋友玩」。游學修覺得角色沒太大難度，跟自己有點接近，頗有趣，又透露劇情開始他被秋生食住，之後逆轉，笑言希望現實亦如此。

跟秋生排戲如上堂

秋生自覺幸運，沒找錯對手，大讚游學修成熟又正路，有演戲天分，「幾驚有些年輕人不知在想什麼，有些又太自我中心。游學修理解能力很強，不會你說怎樣就照着辦，又不會一開始就堅持己見，會跟大家一起磨合，大家磨合得很好，亦很愉快」。他們為了精益求精，雖然已排練到滾瓜爛熟，仍不斷探討《極地謎情》的真相，游學修稱因為套劇很迷幻；秋生表示結局仍是一樣，但表達方法可能會隨着演出多場後而有點改變，這就是做舞台劇好玩之處。

說到秋生親自授課的「第五屆神戲大師班」快將開班，他自嘲好窮，要開班授徒，會收生十多名。問游學修會否報名？他表示沒此需要，跟秋生排戲等於上課，獲益良多，「我對舞台劇的理解和經驗不足，經過今次，讓我學到很多技巧，以及技術上該如何處理等」。

葛民輝想孖林海峰做棟篤笑

葛民輝義務擔任今次攝影展的創作總監，他跟攝影師Benny相交多年，在整個過程中，秋生亦有參與，因對方才知道相中感受，由零開始創作，十分刺激，笑言雖然不收酬勞，但事前吃了7餐慶功，已「值回票價」。葛民輝2021年與林海峰演罷舞台劇《笑の大學》就再沒演出，談到會否再演舞台劇，他說：「都要有人搵，有合適又好玩的劇本，我都想再做，但應該不會再做《笑の大學》，林海峰未必喜歡重演。沒有人搵我演舞台劇，可能他們驚我上到台失控不跟劇本，我演《笑の大學》時，因版權問題，不可以爆肚，所以我好乖，九成幾依足劇本，要不然我見到台下觀眾，就會DJ上身，想跟他們互動。」他透露想與林海峰再做棟篤笑，但要睇期和場地，稱現在找場地好難。

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