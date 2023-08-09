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娛樂

期待重戴表演光環 陳慧琳備戰澳門騷隨時離家出走

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）昨日到澳門出席記者會，為9月30日及10月1日在澳門銀河綜藝館舉行兩場演唱會造勢。狀態大勇的Kelly穿貼身連身裙弗爆登場，笑稱疫後身痕腳痕，好想郁動。

隔空催雷頌德交歌

Kelly受訪時表示心情興奮，因疫情已很久沒上舞台，「現在要戴回表演光環，上舞台再覓理想，因過去4年把光環雪藏了，雖然有在家中練習，但感覺跟舞台完全不同」。提到演唱會海報以女王造型示人，是否有電音女王重臨的意思？Kelly稱希望做到，今次演唱會都有很多電音。至於海報中的黃金戰衣，她透露拍攝時紮到呼吸不到，幸好當時推出新歌要排舞，所以身形好弗，「不過穿和除都花了很多時間，女人就是愛靚不愛命」。Kelly預告演唱會有很多快歌。問如何操起狀態？她稱記舞步都OK，反而腦部要重新運作，身體也要慢慢調節，不過只要一舞動，肌肉便會重新活躍起來，現在亦經常行樓梯練氣。今次個唱最難是什麼？Kelly笑說：「最難是等Mark（雷頌德）重新編曲，但他到現在還未交歌。」她趁機隔空催對方交歌，「Mark，我要練歌了」。

問到開騷前可會閉關？Kelly稱一定會，但視乎排舞進度，最擔心是兒子9月開學惹到病菌回來，「我最怕就是這樣，練得咁辛苦，都是想將最好的表演出來。（會否考慮離家閉關？）要看到時是否流感高峰期，或有沒有其他細菌，如果是，我想都要離家出走，因我抵抗力較弱，每次兒子病，我一定病」。

記者：陳釗

相關字詞﹕澳門演唱會 陳慧琳（Kelly）

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