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娛樂

《亞洲超星團》65練習生曝光 洪欣歐陽妙芝兒子入圍 丁子朗趕及尾班車 鬥陳鑫昊金東彬

【明報專訊】今年5月無綫總經理曾志偉宣布與內地「星空華文」聯合製作重頭項目《亞洲超星團》，要炮製亞洲超強跳唱偶像男團。當時在港公開招募同時，曾志偉亦透露已開始揀蟀，送合條件者參與大會面試，其中有《聲夢》歌手，亦有經理人與模特兒公司推薦人選。參與面試還有來自內地、台灣、韓、日、美及星馬等地。昨日大會在微博公布65名入圍練習生，其中有香港觀眾熟悉的TVB小生丁子朗、《聲夢》歌手及星二代等，洪欣與名模歐陽妙芝的兒子皆入選，而最受矚目是韓國代表金東彬，。娛樂組

65名《亞洲超星團》練習生中佔大部分是內地參加者，香港共有10人入圍，包括丁子朗，去年出道的環球歌手余宗遙，《聲夢》歌手冼靖峰、黃奕斌、文佐匡及黃星綽等；兩名星二代是洪欣的23歲兒子張鎬濂（早已在內地出道並有知名度）及歐陽妙芝的細仔方玉亨。

丁子朗造型照惹負評

丁子朗2016年參加《香港先生選舉》奪亞軍入行，是近年的上位小生，他在社交平台公布入圍《亞洲超星團》消息，寫道：「由零開始，從（重）新出發，實現夢想的過程從來都不輕鬆，但我始終相信好運藏在努力裏，Hi，我是超星練習生丁子朗！超星製作人，請多多關照！」陳瀅、陳敏之、何廣沛、陳山聰及江嘉敏等留言恭賀及叫他加油。不過有網民質疑為何丁子朗還參賽，又有對他的官方造型照負評，指他平日的自拍照好看得多。

丁子朗惹議論的還有參賽資格，曾志偉5月公布招募時被問及年齡限制，他說：「沒有，但主要都是後生仔，要唱歌唱得好、跳舞跳得好，身高還要差不多。」不過，電視宣傳招募廣告中，參加條件卻出現「年齡介乎16至25歲，唱得、跳得、rap得」的條件。資料顯示丁子朗出生日期為1997年6月30日，今年26歲，有超齡之嫌。無綫發言人回覆《明報》稱丁子朗報名參加時25歲，合資格。

方玉亨未滿16歲志在參與

另一練習生方玉亨，是歐陽妙芝的細仔，今年11月才滿16歲，有未夠年齡之嫌；無綫方面未有回應。歐陽妙芝回覆《明報》稱雖然兒子亨亨是2007年11月出世，大會表示就算月份未足，同年份（2007年）都可以。歐陽妙芝提到兒子入選，稱感欣慰是想不到兒子這樣「勇」，自己有陪伴他訓練，也有點肉赤，但兒子心態很輕鬆，志在參與，「其他選手有已出道的，也有唱歌、演戲有資歷的，相比下兒子是新鮮人，其他哥哥也很照顧他」。她指兒子看過很多男團節目，現在成為一分子覺得特別開心，「當年帶亨亨見來港出席活動的韓國女團Wonder Girls，他因此愛上K-pop」。

洪欣張丹峰為張鎬濂打氣

各參加者也在微博拉票，洪欣與老公張丹峰也有為兒子張鎬濂轉發短片並打氣，「實現夢想的過程從來都不輕鬆，始終相信好運藏在努力裏，張鎬濂 衝！衝！衝！」

《亞洲超星團》以打造「華流偶像、亞洲超星」為目標，內地參賽者中不乏已出道的男團成員，BOYHOOD的陳鑫昊、汪穆清，樂華男團NEXT的李權哲，微博粉絲人數達670萬。其他地區參賽者有來自日本、韓國、越南、台灣、澳門及美國，最受矚目的練習生之一是韓國代表金東彬，曾參加《PRODUCE X 101》。

相關字詞﹕金東彬 陳鑫昊 黃奕斌 冼靖峰 丁子朗 亞洲超星團

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