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娛樂

【開箱】《戀愛修課2》 LGBTQ校園劇保持水準

【明報專訊】《戀愛修課》（Heartstopper）以青少年面對性別疑惑所帶來的感情問題為題材，有別於一般青春校園劇，而且把每個角色寫得立體讓演員各有發揮，也是去年4月在影視串流平台Netflix播出後叫好叫座的原因，不但打入多個國家及地區的十大收視榜，在爛番茄影評網站59篇專業評論中獲得100%滿分好評，Netflix隨即宣布續訂多兩季，第2季本月3日首播，同樣一致讚好。

向同學朋友出櫃過程不易

《戀愛修課》講述男同志Charlie，跟跨性別已轉讀毗鄰女校的Elle、有亞裔血統的Tao，以及書不離手的Isaac是好朋友，在校內被視為異類。Charlie與Ben秘密交往，後者在人前卻裝作不認識他，當發現Ben另外與女生拍拖，Charlie決定分手。Ben不服欲強吻他時，與Charlie一起上導修課的Nick路過，拯救了他。Nick是欖球校隊隊長，深受同學歡迎，他與Charlie逐漸互相吸引，Nick曾經喜歡鄰校女生Tara，並親吻對方，所以疑惑自己是否變了男同志。Nick後來確認自己是雙性戀者，劇集尾聲向Charlie承諾，會跟朋友出櫃。Nick最後向母親Sarah承認戀上Charlie，剖白自己是雙性戀者，是非常暖心的一幕戲。扮演Sarah的《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）是全劇最著名的演員；兒子出櫃，先給他擁抱，然後感激兒子向她說出心事，並表示抱歉，「對不起我讓你覺得很難跟我說這件事」，善解人意又真正疼惜兒子的媽媽，莫過於此。

如果上季是Nick與Charlie的感情萌芽，來到第2季則是怎樣面對還未知悉兩人關係的家人、同學與朋友。Charlie向父母坦承與Nick拍拖後，父母的態度立即有大改變，即時禁止他到Nick家裏過夜，或讓Nick到住所留宿；當知道Charlie成績下滑，更要他禁足，其實這是家長管教子女的正常反應，緊張他們學業，孩子還未成年，自然不希望他們越過雷池半步。

Nick向上季暗戀他的女孩Imogen介紹Charlie是其男友，後來獲悉Imogen戀上曾對Charlie很壞的Ben，讓Nick為難，只能隱晦的告訴Imogen，Ben不是好人，反受到對方冷眼。Nick出櫃過程不容易，難以向欖球隊隊友啓齒；正在念大學的哥哥David回到家裏，亦不認同他跟Charlie的關係，Charlie反過來安慰他不要着急。Nick慢慢亦察覺Charlie有厭食等受欺凌的後遺症，兩人承諾以後要對彼此坦誠。

主配角各有戲分

《戀愛修課2》沒有荒腔走板，除了Nick與Charlie這條主線外，沒有忽略其他角色，而且各有興味。譬如Tao與Elle這一對佔了不少篇幅；有藝術天分的Elle比較敏感，上季中段已察覺自己對Tao由「閨密」轉為愛戀感覺，Tao則是到結局一集才意識到他們不止是朋友。第2季，Elle申請入讀藝術學校，意味可能遠離朋友圈子，Tao更覺不安，向Elle提出正式約會，結果不歡而散，直到巴黎之旅才突破僵局。經歷上季向同學出櫃後，Tara怪責表面看來嘻嘻哈哈的Darcy不願敞開心扉，卻不知道後者在家裏承受很多壓力。

此劇撰寫角色有一手，關顧LGBTQ社群全面；Issac看來是書呆子，面對身邊朋友戀事，好像漠不關心，其實他也在尋找自我，跟James親吻後，他顯得不感興趣，開始向無性戀（asexual，認為他人缺乏性吸引力，或低度性慾狀態）方面探索。另一方面，來到巴黎「心鎖橋」，Tao向Charlie懺悔，自言無意中泄露，Charlie才要被迫出櫃並受到欺凌。Charlie不認為他要負責任，更在心鎖寫上兩人的名字，讓Tao感動不已。這一幕告訴觀衆，友情中的愛與任何性別的戀情，沒有差別。Imogen在首季是直女無誤，性格可愛，會主動向Nick告白，被拒後也落落大方；她與Ben拍拖後，在巴黎受對方冷待，Ben全副精神注視Charlie，她都看在眼內。看來像傻大姐的她，其實很聰明，也會保護自己。第2季尾聲，Imogen帶着欣賞又有點尷尬的眼神看Sahar演出，是否暗示兩女將有發展？大概要到第3季才會交代。

《戀愛修課》改編自雅麗絲奧士文（Alice Oseman）的同名網漫及圖像小說，她現年才28歲，但9年前已出版第一部小說，2019年售出《戀》的電視版權，並親自為劇集編劇；兩季皆由拍過《新福爾摩斯》與《黑鏡》 的于羅斯連（Euros Lyn）執導，可說保持了水準。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 開箱 戀愛修課2

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