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娛樂

放假暴肥唔夠弗 Tyson Yoshi演出拒除衫騷肌

【明報專訊】Tyson Yoshi、台灣歌手Karencici及77Ke柯棨棋前晚為在灣仔海傍舉行的《維港水上音樂會》表演，Tyson Yoshi表示首次在躉船上搭建的舞台演出，與岸邊睇騷的觀眾都可以近距離互動，覺得這個表演方式有創意。他笑言早前放大假吃多了，嫌身形不夠弗，今次即使在戶外做騷，拒絕除衫騷肌助興，著背心大曬麒麟臂已是極限。

問到有冇想過開沙灘騷？Tyson Yoshi稱沒想過，本身好怕碰沙，「上次Jeffrey（魏浚笙）做沙灘騷，我去捧場，有點驚，覺得沙地好污糟，我寧願去石灘玩」。不過他自嘲髮色鮮艷、多紋身，很容易被人認得，近期很少出街玩。是否遇過被騷擾？他說：「沒有，我的粉絲很理性，我經常搭港鐵去做健身，大家已當我街坊，最多要求合照。」重提他被司機認錯是張天賦（MC），他笑稱不覺跟MC似樣。

Tyson Yoshi透露接下的工作已排到年尾，最近忙於籌備推出演唱會DVD，以及洽談走埠演出，「上次去完英國做騷，不抗拒再去，有粉絲留言想我去澳洲，都可以試開小型騷，順道去度假」。他笑言過着矛盾的人生，工作時想放假，放假又掛住工作，「早前生日放假，坐在泳池悶悶哋，傳短訊問工作，同事鬧我放假不投入」。

記者：鍾一虹

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