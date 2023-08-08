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娛樂

陳豪無懼演奸角被罵 胡定欣稱觀眾睇得好過癮

【明報專訊】陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠、何廣沛、張寶兒、郭柏妍和曹永廉等昨日到西九龍中心宣傳無綫劇《破毒強人》，他們分成兩組對決，即場跟老師做熱身及舞蹈動作，懷孕的張寶兒免役充當評判，張曦雯和郭柏妍輕而易舉做一字馬。

活動上公布劇集首周收視，跨平台直播21.4點，觀看人數138萬，陳豪和胡定欣感滿意，陳豪說：「很喜歡紮實的戲種，有追看性。（太太陳茵媺有否追看？）她和小朋友仍在加拿大，下星期才回港。」定欣除留意收視，也留意觀眾反應，見到觀眾對角色投入程度，覺得很大鼓勵。

劇中演大奸角的陳豪稱不擔心在街被罵，「我反派出身」。在旁的定欣說：「現在的觀眾睇奸角睇得好過癮。」問到他們可有激情戲，陳豪大笑，定欣則大賣關子，叫大家追看。追問會否有身體接觸？陳豪預告二人有場梳化戲，「不會令你失望」。定欣表示只此一場，十分珍貴，場戲並不易做。

張曦雯願為角色剃光頭

張曦雯之前為《破毒強人》剪短頭髮爆喊，有觀眾話她似戴假髮，亦有粉絲和內地網民大讚她短髮look爽朗，很適合角色，她才感安慰，「撇開靚與否，有人讚和認同代表成功。將來劇情需要，我不介意剃光頭演出，至於全裸就不成，不覺得有角色和故事要見晒」。男友接受你的短髮？張曦雯甜笑說：「無論什麼，他都話好靚，還說我條頸原來咁靚。」

記者：柯美

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