譚旻萱郭思論盡ERROR 阿Dee最正氣 周家怡爆吳保錡「求包養」

談到ERROR四子都想跟周家怡演感情戲，後者稱他們講反話，若要在4人中揀一人做對手，她會揀最熟絡的肥仔，「保錡問我有沒有養動物，沒有就養佢，他轉數快，令我難以招架，好乞人憎」。譚旻萱笑說：「揀保錡都可以，但要他養我。」郭思說：「我寧願揀正常的肥仔和阿Dee。」

分享靈異事件簿

談到靈異事件，3人稱現實中曾遇過，譚旻萱表示有年盂蘭節，凌晨3時獨自去沙灘呆坐看海，其間隱約聽到動物叫聲，「聽到類似貓科動物踩樹葉聲，至於該種叫聲我從沒聽過」。周家怡說：「我和女助手到台灣入住一間酒店，睡覺時，聽到牀對面的鏡櫃發出聲音，望過去見到一個人影，以為是助手，但發現在我隔籬牀的助手睡了，我即刻開晒所有燈。」

郭思在日本入住一間古舊旅館，洗面時感覺有人觸碰其大腿，「當時我一個人住，唯有安慰自己只是抽筋，無論遇到什麼事都要保持鎮定，然後逼自己入睡，幸好再沒事發生」。

記者：柯美

場地提供：英皇駿景酒店The Crown