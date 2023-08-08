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娛樂

溫拿鬥曬親情 譚詠麟兒子越洋睇直播捧場 鍾鎮濤偕女獻聲 陳友三代同堂jam歌

溫拿告別演唱會 阿倫稱兒子事業為重：畀條Link佢越洋睇

【明報專訊】《溫拿情不變．說再見Farewell with LOVE演唱會》首場前晚於歡笑聲下完騷，溫拿五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新（健仔）及葉智強（阿強）講明今次是樂隊與歌迷的告別派對，眾人沒有表現太過傷感，只有阿B一度唱到眼濕濕。阿B和陳友趁溫拿最後一次演唱會，安排下一代上台與歌迷共聚，阿倫則表示兒子譚曉風事業為重不在港，但會睇直播捧場。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

溫拿在演唱會不止獻唱多首名曲，還安排個別合唱和獨唱，阿倫及阿B合唱時自稱是「實力派天花板頂流天團」。五虎各自在台上分享感受，阿倫表示疫情令溫拿經歷好多，明白珍惜好重要，「每次溫拿相聚都好珍惜，今（前）日見到幾名兄弟狀態大勇，中氣十足，製造咁多歡樂畀大家，做到離而不休、別而不傷，好兄弟係一生一世的」。

樂悠卡拉近彼此距離

阿B表示向來好重視家庭，溫拿就是他的家庭成員，當遇上挫折及煩惱，想起溫拿和粉絲就很踏實。陳友笑道：「阿倫和阿B後生時真係好靚仔，當時見到有粉絲衝埋嚟，都係同我擦身而過，自己知自己事，我又瘦又四眼又鶴咁，但個天好公平，現在大家都揸樂悠卡，我們已不是好大距離，好感謝個天，世界60幾億人，可以讓我們5個走埋一齊。」

健仔稱當年父親想他當裁縫繼承父業，幸遇到溫拿幾名兄弟，令他在音樂上有好大成就，以及有優質生活，證明冇入錯行。阿強承認每次回香港感覺似回家，笑稱：「以為要畀家用，原來唔使畀，仲有得收。」

阿B特別安排19歲女兒鍾懿上台獻唱，與母親范姜如餅印的鍾懿穿上黑色連身短裙獨唱《Bohemian Rhapsody》及《剪愛》，表現淡定的她說：「好開心，好激動來到紅館，記得6歲在紅館唱歌，爸爸叫我練三字經，練得唔好唔可以上台唱歌。好感恩來到咁特別嘅演唱會，因為是溫拿告別演唱會，好唔捨得溫拿，溫拿睇住我長大，我唔止聽他們唱歌，還見到他們對工作熱情和努力，以及帶畀大家歡樂，因為這個原因，我好鍾意唱歌表演。」

阿B撐鍾懿當歌手

阿B不忘向鍾懿寄語，「第一次聽你認認真真去唱，台下觀眾都幾鍾意你，做職業歌手條路好崎嶇，唔容易，你做歌手爹哋一定支持你，但要以學業為重，兩樣都要畀心機」。陳友安排外地回港的兒子及孫仔孫女上台，由兒子彈結他，孫仔孫女與他合唱《Sha La La La》，十分可愛，陳友說：「我想請個仔和孫同大家見面影張相，等個孫大個知道，原來爺爺隊Band係咁巴閉。」

講明唔准喊 阿B「犯禁」

騷後溫拿五虎受訪，問是否依依不捨？阿倫說：「講咗每場都當最後一場咁做，叫大家唔好喊。」阿倫稱自己有好多東西要記，沒有分心，hold得住冇喊，笑稱眼濕濕是阿B的事，並表示目前狀况OK，把聲已康復至八成半，還得戚道：「六成都夠唱啦。」

溫拿強調今次是正式告別，要趁齊人、大家有頭髮有牙、行得走得開騷，亦都要為歌迷着想，始終年紀會大，粉絲會和他們一齊老，「我哋都唔會再係Rock show，不會像小鮮肉咁跳來跳去，𠵱家係罐頭肉、午餐肉」。完成香港演唱會後，溫拿已計劃到澳門、內地及星馬舉行巡迴演唱會。

陳友首次見孫女

問到阿B是否批准鍾懿入行當歌手？阿B表示鍾懿仍在英國修讀導演課程，一定要先完成學業，再視乎女兒意願。陳友稱因疫情關係，自己是第一次見在美國出世的孫女，大讚兩個孫不怯場，他說：「個仔話我冇乜嘢留畀佢，不如留一個經歷畀個孫，日後都係一個美好回憶。」阿倫即揶揄陳友，「有車有樓又有船，咁都話冇嘢留畀佢？」問阿倫為何不效法其他隊友安排兒子上台？他說：「咁客氣呀，佢有睇，畀咗條link佢越洋睇，事業為重。」

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