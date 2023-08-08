明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

性感造型拍MV 信晒星星兔 陳慧琳：呈現型格不猥瑣

陳慧琳MV造型性感上陣 最緊要唔猥瑣：型同靚就OK

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）與香港網絡歌手星星兔合唱新歌《The Day When We Fall In Love》，昨日舉行MV首映禮，分別播出廣東話版本及日語版本精華MV，MV耗資過百萬打造，為MV兼任造型師的星星兔為了Kelly的Captain K角色，更採用奧斯卡得獎電影服裝品牌，Kelly其中一個造型更破天荒性感亮相。

Kelly在MV海報中的造型性感得如真空上陣，星星兔表示一度擔心Kelly不肯穿，該服裝已佔了很多製作費。Kelly說：「是個bra來的，星星兔安排我才敢穿，知她只想呈現型格的一面，不是猥瑣，接受到，型同靚就OK，再多就唔好睇，其實什麼都睇唔到，最鍾意呢啲，無蝕底到。」她稱為了配合MV造型，不惜剪髮重現多年前與梅艷芳合唱的髮型。

Kelly透露為這首歌錄音時因遇車禍延遲，「當時隻眼腫到睇唔到歌詞，又驚爆線，不敢擘大口唱，所以要延遲兩個月才灌錄，事前問過醫生，對方說只要不太大動作就OK」。相隔10多年再唱日文歌感覺如果？她說：「都應付到，因延遲的兩個月無嘢做，就睇熟歌詞不停練。」星星兔亦大讚Kelly好勁，花4小時就錄好。

記者：林祖傑

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕星星兔 陳慧琳（Kelly）

上 / 下一篇新聞