性感造型拍MV 信晒星星兔 陳慧琳：呈現型格不猥瑣

【明報專訊】陳慧琳(Kelly)與香港網絡歌手星星兔合唱新歌《The Day When We Fall In Love》,昨日舉行MV首映禮,分別播出廣東話版本及日語版本精華MV,MV耗資過百萬打造,為MV兼任造型師的星星兔為了Kelly的Captain K角色,更採用奧斯卡得獎電影服裝品牌,Kelly其中一個造型更破天荒性感亮相。