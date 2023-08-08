LMF成員大飛離世前受胸背痛楚困擾 許廷鏗：幾個月前約定再見

老占阿肥發文悼念

大飛的戰友老占昨日在社交平台悼念好友，憶兩人的緣分，他寫道：「失眠……合埋眼就想起我哋嘅往事……因為你，我嘅音樂旅程從此開始……我同大飛於1988年喺阿其九龍城屋企第一次見面，之後一齊夾Band，因為參加嘉士伯流行音樂節要有Band名，於是大飛喺字典搵到Anodize呢個字，覺得好型，結果我哋正式命名『Anodize』，那一年，我哋好僥倖攞到季軍，並開始參與各種唔同嘅地下band show。」LMF阿肥（Phat、陳偉雄）亦寫道：「飛哥，感恩之情永遠留在心裏面。喺最光最靚嘅地方等。」今年6月大飛曾返港，阿肥曾分享大飛跟大伙兒合照，見大飛比前消瘦。

布志綸（Alan）上載大飛在錄音室打鼓的照片，對大飛的死不能接受，他寫道：「恕我不能接受……腦海頓時浮現太多於A.ROOM的畫面……多年來的教導感激不盡，有幸《人在野》、《經得起變化》能有你打奏的鼓聲。」

許廷鏗也上載和大飛合照，說幾個月前還跟大飛約定再見，「還沒有在富士山露營，還未看到你戴新帽子，還未相約香港看演出。在想怎麼會不動聲息，才突然驚覺這就是你，你就是不想別人傷心，迎難都要笑面去迎人。當知道你在最後階段，還在為我不斷的張羅，想到這裏我就忍不住，謝謝你的溫暖與關照」。許廷鏗提到大飛帶給他靈感，兩人構思合作計劃，自己會盡力完成，大飛可以放心，完成再送給他聽。

曾想返港睇中醫 盼解決痛楚問題

2020年大飛跟比他年輕19歲的女友Lara結婚，他曾投資燒酎吧，可惜難敵疫情，去年結業，他跟太太亦移居日本生活。大飛突然去世的消息令人感可惜，原來他6月返港前，曾在個人社交平台透露幾個月來受病痛之苦，當時他提到起初的病徵是咳嗽時胸部有刺痛感覺，4月他由熊本返東京後睇醫生，普通科醫生診斷他肋骨神經發炎，經過兩星期痛苦未減，甚至擴散至背痛，被轉介睇整型外科（跌打）；他打消炎針與食消炎止痛藥但沒有好轉，再到醫院的「呼吸部內科」預約睇症，等了個多星期終於到醫院做檢查，照X光、驗血及電腦掃描，報告指不是心臟與肺部問題，估計是感染，他這段時間經常痛醒，止痛藥只減輕痛楚卻影響心情，他表示返港想睇中醫，希望解決問題，有覺好瞓。

娛樂組