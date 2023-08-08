未上擂台先「熱身」 霍哥周永恆記者會埋身肉搏互毆

記者：柯美

霍哥和周永恆12月在擂台決戰，昨日記者會尾聲，周永恆面對霍哥忍不住說：「我想笑！」然後掩面笑又扮鬼扮馬，向霍哥做出伸脷、飛吻等挑釁動作，之後突然用手推霍哥，後者即掌摑周永恆並爆粗；周永恆不甘示弱回敬霍哥一巴，接着互相揮拳打起來，糾纏下攬住一起倒地，場面一片混亂，工作人員見狀將兩人分開，事情才告一段落，兩人沒有受傷，經過冷靜後再合照，都有握手示好。

周永恆：我專打女人

問霍哥與周永恆備戰情况，霍哥表示他們打75公斤級別賽事，所以要在賽前減30磅，希望周永恆在這段時間努力操練，不要打兩局便完場。周永恆叫霍哥放心，「我要增5磅，今次可以盡情發泄，你小心點，一定流血」。霍哥即取笑對方說：「我睇新聞，你不打男人。」周永恆笑着承認，「我專打女人，你睇多啲新聞啦，擂台是流血和流汗的地方，並不是吹水的地方。上次你打拳賽，拳證話你打第一局已擘大個口，今次驚你打到第二局已透不到氣」。他們都口出狂言，表示一局便可以K.O.對方。

霍哥歡迎與加葱對決

問霍哥可有受前經理人阿晶離世影響心情？他表示有少許，但都要繼續上場。對於有網民表示應找微辣的加葱參賽，主辦者鍾培生稱先搞好這場拳場，下次才找其他人。問霍哥可想加場跟加葱對打？他說：「他現身，我歡迎，任何對手都無任歡迎。（有傳微辣滅團？）我已離開微辣，他們開過什麼會，發布什麼，我都不清楚。（會否覺得可惜？）那麼多年，可惜實會有。」大會終止傳媒繼續問拳賽以外問題。

周永恆於2022年曾接受腦部手術，問他會否擔心重擊下有生命危險？他稱不擔心，因腦腫瘤已切除，多謝大家關心。

鍾培生：酬勞高過拳王

問鍾培生是否重金禮聘霍哥與周永恆對決？他說：「兩人的酬勞高過香港拳王。（是否睇中他們有話題？）我覺得很有娛樂，觀賞價值很高。（跟周永恆相識多年，是否知他躁底，需要發泄情緒？）不關事，我覺得兩人決戰很有火花。」

鍾培生表示今次除霍哥決戰周永恆，亦舉辦香港首個與拳手分享線上盈利的擂台，公開招募全港素人上台激戰90秒，為大家提供一個合法、合理的情緒發泄平台。

霍哥否認夾宣傳

對於霍哥與周永恆爆衝突，網民議論紛紛，指兩人夾宣傳。霍哥在社交平台回應說：「大家發泄吓情緒啫，但係我想講，明明發晒癲嗰個係周生（周永恆），個個都攬住我做咩呢？」霍哥及後再發文否認夾埋宣傳：「夾乜鬼宣傳！我都成個人騎咗喺上邊，佢唔拍我放手就繼續㗎啦，真係當佢傻嘅咩？唔好咁幼稚，打埋啲爛仔交，12月大家練好再打過。」