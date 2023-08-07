伙男主角宣傳新劇 前AV女優相澤南曬廣東話冧港迷

鼓勵港產AV女優素海霖

相澤南首次拍劇，透露一開始要跳拍中段劇情，感到很大挑戰，並讚拍檔陳啟榮好人，很照顧她。飾演躁底女星的相澤南，否認性格與角色相似，笑言：「暴躁只是角色，不過當我好嬲怒時，可能會這樣」。她表示看過一些香港劇集，想試演懸疑題材，若有機會不介意來港拍寫真集。談到首名港產AV女優素海霖，相澤南稱認識對方，希望她繼續加油，明白在此行發展不容易。陳啟榮透露花了兩個月拍攝《東京愛情動作故事》，開心與10名女優合作，每人個性不同，非常好玩，身邊好多朋友羨慕他好艷福。

戴祖儀表示主動向公司高層爭取到日本實景拍MV，「首歌一半唱日文一半廣東話，便提議去日本拍，由構思、買機票飛當地拍攝，回港完成剪輯，用一星期完成」。她大讚相澤南夠溫柔，羨慕對方尖面，身材瘦得來又玲瓏浮凸，並自嘲天生包包面充滿福氣。戴祖儀透露身邊不少男性朋友得知她與相澤南同場，主動提出探班，笑稱從未如此受朋友歡迎。

記者：林蘊兒