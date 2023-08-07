成家前無主見易受人唆擺 鄭俊弘改陋習變揸fit人

讚舊公司重組有新景象

直至公司重組，運作和文化跟以往截然不同，打動他再簽長約，「公司換了新團隊，好多事可以自己出主意，其實我想跟王雙駿合作好多年，很喜歡他的《活著VIVA》等作品，今次可以邀請他為新歌監製，又有吳林峰作曲、Oscar填詞，好開心，覺得尋回自己的靈魂」。他自爆仰慕林家謙在音樂創作上天馬行空，還有10年前夾Band認識的周吉佩，對方因無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》再度活躍樂壇，很替他開心，希望未來有機會合作。

Fred感謝王雙駿為他設計新曲風，不想一味唱情歌和慘歌，新歌大玩深度和內涵，將自己性格缺點放入歌中，「由小至大，我都無信心堅決做到一個決定，什麼都無意見，好容易被人唆擺，靠其他人幫我做決定」。他承認不相信自己，因不想犯錯，但完成新歌，覺得應該要勇敢一點，「錯就錯囉，做了爸爸後，事無大小，要幫囝囝揸主意，例如膳食和揀學校等，但會跟太太商量。現在幫兒子找了一間近屋企的幼稚園，遲一步再安排他讀國際學校」。

老婆出手打救造型

問到做歌手還是做父親難？Fred笑言兩樣都難，樂壇競爭大，做爸爸永遠擔心自己做得不夠好。廿四孝父親的Fred為了兒子，計劃學巴西柔術，待囝囝長大一點，教他功夫。Fred又自嘲衣著打扮方面，經常做錯決定出事，幸現在有老婆何雁詩幫手搞造型，大讚愛妻有品味。

至於人生最正確的決定，Fred認為是向太太求婚，「我已認定了她做老婆，但求婚前都有問已婚朋友意見，朋友反問我『你仲想要乜？』，我們在一起好開心，沒有壓力又投契，找出答案後即買戒指」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

場地提供：DeHub

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