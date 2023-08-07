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娛樂

告別騷開鑼 關之琳邱淑貞梁家輝捧場 溫拿放笑彈 譚詠麟病癒狀態大勇

【明報專訊】溫拿樂隊成軍50年，於紅館舉行7場告別演唱會《溫拿情不變‧說再見Farewell with LOVE演唱會》昨晚開鑼，大批圈中好友捧場。早前中暑消瘦10多磅和聲音沙啞的譚詠麟已痊癒，狀態大勇。鍾鎮濤稱溫拿是在紅館開最多場演唱會的組合，五虎表示唱一場少一場，所以晚晚都是尾場。溫拿在台上妙語連珠，大放笑彈，又重現15周年反手摸面的宣傳照動作，笑言考驗他們有否五十肩問題，譚詠麟取笑隊友做到滿頭大汗。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

溫拿演唱會後台一片花海，成龍、劉德華、郭富城、張學友、許冠傑、周杰倫、謝霆鋒、容祖兒、草蜢、炎明熹、胡楓、馮德倫及舒淇等送花籃賀開騷，台下則有大班圈中好友捧場，包括關之琳、顧紀筠、葉童、上山詩鈉、廖碧兒、陳百祥與黃杏秀、邱淑貞與老公沈嘉偉、梁家輝一家總動員等，星光熠熠。

演唱會晚上8時25分開場，溫拿五虎以一身白馬王子西裝look亮相，先以歌曲《千載不變》及《Listen to the music》揭序幕，早前中暑的譚詠麟（阿倫）之前出席書展活動時仍未痊癒，聲音沙啞與彭健新（健仔）撞聲，昨晚阿倫的靚聲已失而復得，狀態大勇，特別向台下粉絲致謝，「多謝大家來參與這個溫拿50過半世紀的farewell party」。

嘲彭健新多廢話

溫拿成員逐一介紹自己，葉智強（阿強）說：「街坊成日叫我做大隻強，不過𠵱家頭髮白晒，係白頭強。」鍾鎮濤（阿B）即爆阿強叫「豬頭強」。然後獻唱首張大碟歌曲《Would You Laugh》、《Sunshine Lover》，阿B稱溫拿是在紅館開得最多場演唱會的組合，多開一場便是刷新一個新紀錄，希望大家跟溫拿享受50年成果。

陳友笑道：「我諗大家來睇我哋，第一是睇友誼，50年仲唔散band。第二是懷舊和回憶春青，第三是我們搞笑同『廢』腑之言，即係彭健新嗰啲廢話。」彭健新即反擊：「你係廢陳。」五虎表示溫拿唱一場少一場，所以晚晚都是尾場，不用爭買尾場門票，再以《這首歌》、《玩吓啦》、《曲中情》，炒熱全場氣氛，阿倫與阿B走近舞台兩側跟粉絲互動，讓他們「集郵」。

阿強等開騷等到變白髮

獻唱《五個黑髮的少年》前，阿強被隊友取笑，問一頭白髮的阿強搞咩？陳友還問阿強是否想改名「吳合群」？阿強笑稱：「都怪你哋令我在澳洲等到頭髮都白晒。」之後熒幕播出溫拿15周年宣傳照，眾人即場再做相中當年動作，笑言做到就年年廿五，沒有五十肩問題，還叫全場歡眾一齊做，但五虎似乎做得有點吃力，阿倫笑道：「老老實實，呢個動作咁簡單，做咩做到通頭大汗呢？」引得全場大笑。

相關字詞﹕陳友 鍾鎮濤（阿B） 彭健新（健仔） 譚詠麟(阿倫) 葉智強（阿強） 溫拿樂隊

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