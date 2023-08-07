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娛樂

否認跟陳瀅日久生情 單身周嘉洛恨拍拖

【明報專訊】無綫劇《寵愛Pet Pet》演員林夏薇、周嘉洛、陳庭欣、徐榮和袁文傑等昨日到黃大仙，與小朋友玩遊戲，宣揚愛護動物。周嘉洛預告本星期劇情發展，開始對林夏薇有好感，準備展開追求攻勢，解釋戲中被對方性格吸引，日久生情。單身的他在現實中會否見得多就會有感覺？嘉洛說：「現實中與媽咪和狗仔對得最多有感情。我都想拍拖，感情事隨緣，抱佛係心態，當感覺一到便是時候。」他否認與緋聞女友陳瀅合作拍劇常見日久生情，如果要認真計，在處境劇《愛•回家之開心速遞》與演其母的滕麗名更加親近。

若收視好 再拍搞笑片

林夏薇早前與嘉洛為宣傳新劇拍搞笑短片，化身髮型師幫嘉洛梳頭髮，大整蠱向對方狂噴水，獲過百萬點擊率。見網民喜愛，林夏薇預告隨劇情發展，可以繼續拍片，「經過今次合作，發覺和嘉洛鏡頭前後幾有默契。如果劇集收視成績好，我們可繼續拍片，網民留言最多想我們一齊跳舞，跳一些簡單的舞步都可以」。嘉洛附和若收視好，樂意任林夏薇剪他的頭髮。

陳庭欣帶同寵物鸚鵡Shabu Shabu現身搶鏡，其間鸚鵡數次便溺，她不厭其煩踎低用紙巾清潔，盡主人責任。她透露鸚鵡在劇中義務客串幾個鏡頭，以瓜子做獎勵。她恨跟寵物一齊拍廣告，「因為Shabu的嘴天生夠紅，可以考慮接拍唇膏廣告」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕陳庭欣 周嘉洛 林夏薇 寵愛Pet Pet

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