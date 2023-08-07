否認跟陳瀅日久生情 單身周嘉洛恨拍拖

若收視好 再拍搞笑片

林夏薇早前與嘉洛為宣傳新劇拍搞笑短片，化身髮型師幫嘉洛梳頭髮，大整蠱向對方狂噴水，獲過百萬點擊率。見網民喜愛，林夏薇預告隨劇情發展，可以繼續拍片，「經過今次合作，發覺和嘉洛鏡頭前後幾有默契。如果劇集收視成績好，我們可繼續拍片，網民留言最多想我們一齊跳舞，跳一些簡單的舞步都可以」。嘉洛附和若收視好，樂意任林夏薇剪他的頭髮。

陳庭欣帶同寵物鸚鵡Shabu Shabu現身搶鏡，其間鸚鵡數次便溺，她不厭其煩踎低用紙巾清潔，盡主人責任。她透露鸚鵡在劇中義務客串幾個鏡頭，以瓜子做獎勵。她恨跟寵物一齊拍廣告，「因為Shabu的嘴天生夠紅，可以考慮接拍唇膏廣告」。

記者：林蘊兒