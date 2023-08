伙偶像同台表演圓夢 羅志祥勸少吃火鍋 姜濤自評表現75分 盼開巡唱

【明報專訊】姜濤於亞洲國際博覽館舉行的首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》前晚圓滿結束,他如願邀請偶像羅志祥擔任嘉賓一同跳唱,偶像面前像小粉絲的追星心情,說對方是他的動力,並學識堅持;羅志祥搞笑叫姜濤少吃一點火鍋。姜濤完成4場演唱會感不捨,自評表現75分,希望明年再開騷,並想開巡迴演唱會。