【開箱】《真夏的灰姑娘》滲韓魂 回不去日劇美好時光

青梅竹馬與富二代三角戀

《真夏的灰姑娘》講述住在海邊的蒼井夏海（森七菜飾）與瀧川愛梨（吉川愛飾）及小椋理沙（仁村紗和飾）是好友；夏海家裏經營餐廳，又出租水上活動器材，她偶爾客串擔任教練，並一直暗戀青梅竹馬的舊同學牧野匠（神尾楓珠飾），後者卻鍾情以前中學的老師長谷川佳奈（櫻井由紀飾）。擔任髮型師助理的愛梨，個性開朗，渴望找到合適男友。單親媽媽理沙在乾洗店工作，獨自養育兒子春樹，前夫村田翔平（森崎溫飾）卻想接兒子到東京居住。夏天來臨，也是夏海家裏最忙碌之時，她教直立板期間，認識來自東京的建築公司太子爺水島健人（間宮祥太朗飾）、實習醫生佐佐木修（萩原利久飾），以及重考司法試的法律系學生山內守（白濱亞嵐飾）。愛梨透過交友應用程式約會，讓夏海重遇健人，佐佐木修與山內守則對愛梨有好感。理沙失足墮海，早川宗佑（水上恆司飾）出手拯救，結下奇緣。

此劇講3名女生的感情生活，當中又以夏海、匠與健人的三角關係為主軸。大概取名「灰姑娘」，正是要表達夏海和健人的懸殊家勢。劇集開首沒多久，愛梨透過交友網的約會地點，就是健人位於海邊的度假屋，突顯他在富裕環境長大。他鍾情海邊生活，對夏海有好感，令他不想返回東京；加上在公司因太子爺身分，惹來同事閒言；工作不夠進取，又招父母怪責。其實感情上他也溫吞，知道夏海鍾情匠而羞於表達。匠也不是討好角色，鍾意老師，對夏海卻態度曖昧，不喜她與健人接近，潑冷水指兩人屬於不同世界。「灰姑娘」夏海像「阿信」一類堅忍不拔的傳統女孩，家有爸爸蒼井亮（山口智充飾）和弟弟海斗（大西利空飾），但夏海才是家中支柱，由煮飯、主理餐廳到照顧弟弟學業，一手包辦，總忙個不停。但以階級家勢造成戀情障礙，是否太過似《繼承者們》之類的韓劇設定？理沙邂逅兼職救生員的醫生宗佑，由疑似一夜情開始，反而有點新鮮感。

此劇以湘南陽光與海灘的度假勝地為背景，距離東京也不太遠，卻把愛梨、夏海等描繪如生活在偏僻鄉下，對東京一無所知。一衆主角很年輕，唇紅齒白的間宮祥太朗30歲，已是當中老大哥，至今播出4集，內容卻青春活力欠奉，也毫無說服力。譬如扮演夏海的森七菜，描繪她力大無窮搬運器材，又經常穿著人字拖走來走去，但身形嬌小，肌膚雪白，怎令人信服她擅長水上運動，並在海邊長大？

其實硬要把此劇投射到《沙灘小子》身上，只是一廂情願，當年《沙》劇捧紅竹野內豐與反町隆史，不止因兩人的顏值與外形，事業陷入瓶頸的白領精英，與前國家級運動員雖然個性迥異，卻在海邊度假屋結緣，最後兩人克服心理困境到達另一階段，劇本居功不小。以《真夏的灰姑娘》而言，角色塑造卻是最弱一環，比較有趣的人物反而是每次開口幾乎都會得罪人的實習醫生佐佐木修。

有機會成「月九」最低紀錄

近年富士電視台「月九」劇光輝不再，平均收視最低的5齣都是近六七年的作品，分別是2016年山田涼介《該隱與亞伯》（8.2%）、2023年北川景子《女神的教室～法學青春白皮書》（2023年1月）（ 7%）、2017年西內瑪利亞《不好意思，我們明天要結婚》（6.7%）及篠原涼子《民眾之敵～在這世上，不是很奇怪嗎！？》（ 6.7%）。2018年芳根京子主演的《海月姬》，更低見6.1%。《真夏的灰姑娘》首4集平均收視5.8%，近3集在5.4%及5.5%徘徊，似乎願意繼續追看的觀衆限於此數。今晚將播出第5集，若再無突破，《真》劇有機會在「月九」的最低紀錄留名。