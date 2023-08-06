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娛樂

《絕命毒師》馬克馬高利斯逝世 享年83歲

【明報專訊】曾演出《絕命毒師》男星馬克馬高利斯（Mark Margolis）短暫患病後，周四（3日）在紐約市的一間醫院逝世，享年83歲。馬克家屬發聲明稱，馬克離世時妻兒陪伴在側。

馬克馬高利斯1939年在費城出生，為追尋演藝夢想，年輕時遷居紐約，最初在百老匯的劇場發展。他憑白賴仁狄龐馬（Brian De Palma）執導的《疤面煞星》扮演反派，在影壇嶄露頭角，日後成為縱橫影視圈的性格演員。與導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）合作無間，演出過戴倫執導的《黑天鵝》、《拼命戰羊》、《挪亞：滅世啓示》及《死亡密碼》。其餘演出作品包括《神探飛機頭》、《加州靡情》等，觀衆近年認識他必定是《絕命毒師》及前傳《絕命律師》兩劇，他扮演販毒家族成員Hector Salamanca，遭仇家下毒而中風，只能靠手指按鈴來溝通，並憑前者入圍艾美獎。

兩齣《絕》劇主角拜仁康斯頓（Bryan Cranston）和卜奧登卻（Bob Odenkirk）分別在社交網留言悼念，拜仁讚馬克「非常優秀的演員，人也很好，戲外有趣，富魅力」。《絕命毒師》劇組表示，「馬克馬高利斯極富才華，憑雙眼、一個鈴和寥寥數語，就把Salamanca變成電視史上最令人難忘的角色之一」。

相關字詞﹕馬克馬高利斯 絕命毒師

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