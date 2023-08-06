陳豪笑7歲孻女好貪靚 胡定欣失戀獨遊變習慣

蕭正楠想keep住木口木面

蕭正楠劇中被打毒針後失禁一幕獲網民大讚演得好，他笑稱可能疫情期間常接種疫苗，讓他憶起打針感覺，太太黃翠如亦有捧場及畀意見。蕭正楠稱此劇有30集，要他全程木無表情演出是很大挑戰，開心獲大家接受，「拍此劇期間，我在家木口木面，尤其當老婆想叫我煮麵或有速遞要收時，她見我無表情就自己去做，我可以考慮繼續keep住這個樣」。

胡定欣好姊妹李施嬅早前在美國駕車期間，遭流浪漢強行上其座駕又拒落車，擾攘後最終有驚無險。喜歡獨自外地旅行的胡定欣慶幸未遇上類似情况，「可能我打扮樸素，沒有事發生。上次獨自出行是疫情前到瑞士，回想起一個人旅行都可能有危險，也確實需要勇氣。當年首次獨自旅行是因為失戀，後來變成習慣，而且好難約到朋友一齊玩10多日」。她笑說現在比以前細膽，不敢貿然一個人，寧願跟家人去旅行更開心熱鬧。有提議找男友陪伴，她說好。提到早前公開讚候選港姐莊子璇，對方近日傳耍大牌遭其他佳麗杯葛。胡定欣說：「去越南拍外景時，見佳麗由朝拍到晚好辛苦，參選港姐要花好長時間，的確不容易，明白每個佳麗也想得到名次及獲認同，不過比賽要靠各自努力，做好自己就得。」

記者：林蘊兒