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娛樂

加國快閃返港 呻習慣住址被公開 鍾嘉欣預告出新歌 計劃再拍劇

【明報專訊】鍾嘉欣2015年嫁脊醫丈夫Jeremy後在加拿大溫哥華定居，先後誕下兩女一子，偶然會回港工作掙錢。日前她剛為大女Kelly慶祝7歲生日，昨日快閃返港出席商場活動，跟多名小朋友挑戰不同運動。她希望以身作則，向子女灌輸凡事都要努力，不要覺得什麼都可以唾手可得，要懂得照顧自己。之前被網民公開在加拿大的住址，她稱多年來已習慣，但都想有私隱過簡單生活。她稱有戲癮，待孻女兩歲會考慮再拍劇，並預告今年出新歌。

鍾嘉欣昨日由加拿大抵港，隨即出席活動，稱此行只留港一日半，完成工作及處理好私務便飛返溫哥華，她說：「覺得今次十分刺激，對我來講，工作可幫助思想及心靈健康，有時做媽咪做得耐，都有少少想唞一唞，亦希望向子女灌輸人生一定要努力的道理，很多東西得來不易，要靠自己雙手爭取，父母都好努力工作，不是什麼都唾手可得，將來要自己照顧自己。」

湊小朋友辛苦但享受

提到早前被發現在溫哥華街頭照顧3子女，鍾嘉欣稱湊小朋友一定辛苦，但好享受，一拖三當然會很攰，不過又好開心，認為在平凡生活中得到滿足，就是永恆的快樂。她透露與丈夫會分工合作，亦會分擔家務，她回港工作時，丈夫會照顧小朋友，她覺得小朋友要與父親相處多點，不可以只依賴媽咪一個。

對於有網民再公開她在加拿大的住址，鍾嘉欣說：「已習慣了，當然有私隱就最好啦！其實我只想過簡單生活。」她指孻女Anika去年10月出世，目前才10個月大，等孻女兩歲會考慮再拍劇，「到時如果時間好短或在外國拍都可以傾的，順其自然」。

借新歌發放正能量

鍾嘉欣表示已定居加拿大8年，感恩身在外地仍能做到自己喜歡的工作，所以每次回港工作都十分珍惜，更向粉絲報喜訊，宣布稍後會推出新歌，「我作了好多歌，看今年能否出歌吧！可能好多人不知，其實我已出過13首歌，這是我興趣，上次出歌是兩年前，今次希望出些鼓勵別人的歌」。是否正式回歸樂壇？她說：「未去到回歸咁嚴重，只是想發放正能量，好簡單。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕脊醫丈夫Jeremy 鍾嘉欣

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