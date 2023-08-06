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娛樂

不滿TVB視頻拍得醜 與網民掀罵戰 陳怡名：留言吐槽沒爆粗發火

港姐2023｜莊子璇負面新聞纏身照獲獎：大家眼睛雪亮分到真定假

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日到將軍澳出席活動，她們即場曬畫功，透過畫製創意T恤，分享早前到越南拍外景的感受，其中⑮莊子璇贏得「現場觀眾至Like佳麗」獎，票數力壓②黃泳嘉、⑤梁倩淇、⑬陳曉彤及⑰號王敏慈，莊子璇賣口乖多謝大家支持，會將鼓勵化為動力。⑭陳怡名投訴TVB宣傳視頻影得她醜，在TVB社交網留言，但演變成與網民罵戰，她稱沒有爆粗和發火，但以後會小心言行。

大熱王敏慈躋身「現場觀眾至Like佳麗」5強，最終不敵莊子璇，她表示不會失望，「知道有觀眾投票支持自己已經好開心，媽咪答應從新加坡來港睇我出戰決賽」。她指早前在越南拍外景，一直有控制飲食和磅數，但皮膚曬黑了，現在勤搽防曬，又忙為才藝表演做準備，到時會演出中國舞及古箏。

莊子璇負面新聞纏身照獲獎

近日負面新聞纏身的莊子璇對得獎感意外，「沒想過觀眾對我那麼好。（負面新聞沒影響人氣？）大家的眼睛是雪亮的，會分到真假」。她不敢肯定得獎是否對決賽有直接影響，當晚會盡力做到最好，又透露才藝表演環節會跳唱，正努力練習。⑥胡睿涵的畫功獲好評，她稱學畫畫3年，希望以才藝加深大家對她的印象，透露決賽準備唱歌表演，「之前去越南食了很多，上磅發現重了少少，心情好緊張，回港後立即減肥」。

陳怡名：以後會小心言行

陳怡名因不滿TVB官方社交網上載她在越南的視頻，指拍得她醜樣，在視頻下用簡體字留言：「拍得醜成這樣謝謝了。」此舉引起網民留言取笑，她忍不住反擊，跟網民互罵，疑涉粗俗字眼。提到此事，陳怡名表示沒有爆粗和發火，「我和其他佳麗平時都會拿照片互相調侃，跟工作人員的關係亦不錯，該片段拍我正在吃飯有點不雅，只是留言吐槽，我的廣東話、繁體字不太好，用簡體字轉為繁體字留言，引來誤會，真的很抱歉」。她表示以後言行會小心，相信事件不影響選情，「我跟工作人員和評審都相處過，相信評審也會看到我的表現」。

何小慧：佳麗EQ有待改進

TVB港姐統籌經理何小慧也有留意陳怡名與網民罵戰一事，覺得佳麗可能壓力大，加上陳怡名廣東話不太好造成誤會，已提示她小心說話，「她未必明白廣東話意思是否粗俗，應該不是有心講粗口，會溝通吓。（陳怡名投訴影得她醜？）她都是靚女，但好難每個畫面都影得靚，佳麗年紀輕，可能EQ有待改進，畀些時間她們」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕陳怡名 胡睿涵 莊子璇 2023香港小姐競選

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