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娛樂

【開箱】《D.P：逃兵追緝令2》 軍隊問題加劇 丁海寅矢志改變世界

【明報專訊】影視串流平台Netflix韓劇《D.P：逃兵追緝令》，由《雪降花》丁海寅及《屍殺半島》具教煥主演，講述韓軍「逃兵追緝組」成員的故事，提及軍中欺凌問題，前年上架後引起很大迴響，先後獲百想藝術大獎及青龍電視節目大獎最佳劇集。原班人馬主演的第二季上月28日上架，延續首季未完故事，面對軍中欺凌問題若「躺平」，絕對不會有任何改變，還指出軍方存在管治問題。

兩季故事密不可分

《D.P：逃兵追緝令》上季講述年輕二等兵安俊浩（丁海寅飾）被編排到專捉逃兵的部門「D.P」，與臨時拍檔朴星雨（高庚杓飾）出勤，後者掛住耍樂，延誤時間，最終一名逃兵自殺。安俊浩內疚自責，從此知道捉拿逃兵不是講玩。安俊浩其後與上等兵兼「D.P」組長韓浩烈（具教煥飾）合作。

首季大篇幅講述軍中欺凌情况，劇集尾聲趙石峰（趙賢哲飾）被「老兵」黃章秀（申承浩飾）長期性虐待，趙石峰啞忍多時，更被迫向新兵施暴。黃章秀退伍當日，厚臉皮地向趙石峰說：「不管是好還是壞的回憶，忘記它吧。」趙石峰痛苦情緒瞬間爆發，打傷同袍後逃走，計劃找黃章秀報仇。與趙石峰同軍營的安俊浩與韓浩烈，要搶先找到他，否則趙石峰或會遭特種兵槍殺。雖然安俊浩找到對方，最終還是釀成慘劇。趙石峰自殺前指摘黃章秀是罪魁禍首，矛頭也指向安俊浩等同袍既是旁觀者也是同謀，還控訴軍隊連一個使用60年的水壺都沒有更換，怎能奢望軍隊改變？最終抛下一句，「如果想改變，總要做些什麼」，然後自轟。

「總要做些什麼」

趙石峰的一句「總要做些什麼」，成為貫穿第二季的主題，所有主角皆嘗試多行一步，希望改變世界，然而過程不容易，也未必能夠改變什麼。兩季都是韓峻熹執導，早前在記者會表示，Netflix版面上雖然寫第二季第1至6集，其實劇集字幕是寫第一季的7至12集，強調故事密不可分。

今季講述趙石峰好友、一等兵金婁利（文尚勳飾）同樣長期遭同袍欺凌，拿槍在宿舍掃射反擊，導致兩死、10多人受傷，並帶槍逃出軍營。事件引來外界關注，法務軍官中校徐恩（金芝賢飾）和軍隊調查官准尉吳民宇（鄭石勇飾），加上法務部准將具子雲（池珍熙飾），下令軍隊出動圍捕金婁利。具子雲暗中下令射殺他，以掩蓋欺凌事件，「D.P」成員出動勸服金婁利投降。

劇集透過金婁利事件帶出「要做些什麼才能改變」的主旨。金婁利事件引來人權組織向軍方提告，指摘軍方及國家沒有做好管治，才導致慘劇發生，還因延誤治療，令受槍傷的士兵身亡。憲兵隊中尉林智燮（孫錫九飾）在庭上揭露真相，發生槍擊事件後，現場軍人明知應馬上將傷者送院，但沒得到上級指示，只能乾等。由於事件罕見，上級無法馬上做決定，也突顯軍方的管治問題。今季新角色具子雲擔當反派，為了鞏固軍隊形象，軍中所有意外事故報告均造假，掩蓋事實真相。

首季站在逃兵立場說故事，第二季則是從「D.P」成員角度出發，然而兩個立場也是慘劇。今季講安俊浩發現軍方機密文件，當中扭曲軍人傷亡事件，他為了改變軍隊，計劃將文件公諸於世，卻引來軍方派兵追捕，最終成了逃兵。韓浩烈追問安俊浩為何要這樣做時，後者坦言「總要有人去做」，安俊浩上級朴範求（金成均飾）聞言即心痛表示「為何是由你去做」。結果朴範求使計從安俊浩手上搶走機密文件，由他親自揭發。

上季太剛陽 今季加女角戲分

另一不同之處是，首季圍繞安俊浩與韓浩烈之間的兄弟情，今季則花不少篇幅講述朴範求與林智燮的兄弟情。朴林二人在首季因級別差異，關係有點尷尬，但兩人經歷趙石峰事件後，關係變得親密，開始互相協助。另一方面，安俊浩與韓浩烈的關係依舊合拍，在緊急情况下，兩人互相拯救，心累時互相安慰，感情比上季更深厚。

今季有6集，內容豐富，除講述金婁利事件，也加插多個逃兵故事，如有易服癖的張誠旻（裴奈拏飾），因性取向被欺凌，當逃兵5年。另外，駐守韓國邊境的羅眾碩（林成宰飾）欺凌下屬申芽揮（崔顯旭飾），前者踩中地雷身亡。

記得寫首季開箱時，曾指劇集剛陽味甚重，幾乎沒有女演員戲分。今季加入徐恩一角，扮演軍方中校兼林智燮前妻；徐恩原本是具子雲手下，其後倒戈，將軍方機密文件泄露給安俊浩等人，是關鍵角色。

無論故事及演員表現，今季均保持水準，雖然有觀眾嫌具教煥戲分太少，孫錫九戲分卻急增，又批評丁海寅以一敵十情節「離地」。另一方面，劇集整體充滿電影感，故事亦流暢。如果覺得不及第一季好看，只是因為失去首季那分新鮮感及驚喜而已。

相關字詞﹕具教煥 丁海寅 韓劇 D.P逃兵追緝令 開箱

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