Taylor Swift巡迴騷明年北美加開15場

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的Eras Tour巡迴演唱會一票難求，繼6月宣布明年展開歐亞站演出後，前日透過社交平台宣布明年10月重返北美開騷，將於2024年10月18日在佛羅里達州邁阿密揭開序幕，其餘美國的演出地點包括新奧爾良及印第安納波利斯。日前宣布與結婚18年妻子分居的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）曾在社交平台發文邀請Taylor到當地開騷，Taylor明年的北美巡唱亦包括加拿大，11月14至23日會在多倫多的羅渣士中心開6場騷，合共加開15場，所以Eras Tour起碼到明年11月底才會正式落幕。