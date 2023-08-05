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娛樂

Celine Dion治病藥無效 仍懷希望

【明報專訊】加拿大樂壇天后Celine Dion去年12月宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome，簡稱SPS），巡迴演唱會被迫延期及後取消，早前賣掉位於拉斯維加斯的豪宅，搬返加拿大居住，方便當地親人照料，Celine胞姊Claudette日前接受蒙特利爾報章訪問，稱Celine難以找到有效治療病情的藥物，但仍心存希望。

憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞的55歲Celine Dion，去年12月宣布患上罕見神經系統疾病SPS，據報發病率是百萬分之一，目前沒有治癒方法，僅能透過治療減緩病情。據悉此病會導致Celine肌肉僵硬、痙攣，甚至經常摔倒，她去年因此宣布歐洲巡迴演唱會延期。隨着病情持續惡化，今年5月底再發聲明，宣布取消餘下42場演出，並安排觀眾退票。

家姐Linda同住方便照顧

據美媒報道，Celine Dion在賭城拉斯維加斯凱撒王宮駐場超過20年，演出逾1100場，也在當地置業，今年6月卻把3000萬美元（約2.34億港元）豪宅出售，跟長子Rene-Charles及孿生兒Eddy和Nelson舉家返回加拿大居住。有11名兄弟姊妹的Celine，回加拿大也方便有親人照顧。

Celine Dion胞姊Claudette日前接受《蒙特利爾日報》訪問，透露Celine近况。Claudette稱另一妹妹Linda，目前跟Celine一起生活，她稱有時Celine忙着，就會跟Linda通電話，稱Celine很努力，盡量多聽在這種罕見疾病領域的頂尖研究人員意見。談到Celine退出樂壇的決定，Claudette認為胞妹需要休息，「她總是不斷地想超越自己，努力做到最好最好。某段時間，心和身體都在嘗試提醒你，要為身體着想很重要」。Celine正努力尋找對抗這種罕見神經系統疾病的方法，但至今依然未找到真正有效的藥物。Claudette表示Celine一直很自律，在生活各方面都有自我要求，「我們找不到任何有效的藥物，但是抱持希望很重要」，相信會找到讓她康復的方法。

相關字詞﹕僵硬人症候群 加拿大樂壇天后Celine Dion

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