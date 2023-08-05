打造破格新《梁祝》預告有驚喜 梁兆明梁非同誓刺激觀眾眼球

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

梁山伯與祝英台家傳戶曉的淒美動人愛情故事，一幕幕扣人心弦的情節，包括「十八相送」、「樓台會」、「哭墳」、「化蝶」，教人留下深刻印象。為延續「梁祝」無限繾綣之情，資深傳媒人兼創意班主彭美施（施姐）以百萬打造靚人、靚衫、靚景、靚聲的新《梁祝》，透過現代科技融合藝術美學概念，由梁兆明與梁非同組成「雙梁配」將傳統粵劇破格演繹。粵劇殿堂級大老倌吳美英出任藝術總監，帶領團隊傾力演出，8月24日至26日假西九文化區戲曲中心大劇院演出。

有搞笑位緩和傷感劇情

梁兆明非首次演《梁祝》，對梁山伯角色有一定程度認識。由於今次重新編寫劇本，加上舞台設計、服裝、布景、燈光和音樂效果的新元素配合，他相信在保留原汁原味的故事人物性格同時，會令整體節奏愈趨緊湊，視覺享受更精彩豐富。

梁兆明預告會為戲迷大送驚喜，「印象之中，我好似未試過，透過水墨畫的風格意念演出粵劇。故事圍繞我們做書生，想藉水墨畫為角色營造清雅和仙氣感覺」。他透露有一場書院上堂戲，由年輕演員扮演各類不同性格書生，有頑皮、正經、書獃子學生，會加插一些輕鬆搞笑位，以緩和之後傷感的劇情。

喜愛祝英台獨立自主

梁非同首次演祝英台，未感陌生，因其父酷愛聽《梁祝小提琴協奏曲》，她從小對歌曲旋律耳熟能詳。《梁祝》先後有不同形式的作品，包括歌曲、舞台劇、電影、電視及動漫演繹這個哀怨動人的愛情故事，梁非同有欣賞過部分作品，所以今次演出特別期待和興奮，「我覺得祝英台是一名好了不起的女性。她很獨立、有膽識、為追求自由和心願而決心做事的女仔」。

演慣花旦，外形斯文的梁非同自言性格比較男仔頭，幕後團隊為她精心設計造型，自信演反串角色能以「俊俏」搶鏡，無懼向難度挑戰，「戲曲入面，小生與花旦的唱腔和身段造手，都有一定格式。例如聲線方面，男女就有唱平喉和子喉的分別，兩種音調可以相差8度，連講對白語氣都有不同，所以我需要加以揣摩」。

梁非同稱唱平喉非零基礎，初入行曾經演過一齣有武場的折子戲《擋馬》，戲中飾演「楊八姐」，角色要她扮演將軍執行任務，已有反串經驗。今次演祝英台需要紮胸上陣扮男仔，梁非同希望無論身段和行為，盡量貼近故事人物演得維肖維妙。

前輩教路事半功倍

梁非同感激獲經驗豐富的好拍檔梁兆明帶入戲，在排練過程和正式演出都會較定心，還有非常資深前輩吳美英和廖國森口傳身授，她相信粵劇的藝術文化必定可以繼續承傳，「美英姐先講解角色背景，以及內心情緒應該點處理，然後教我透過自己直覺，放手讓我去演。我知祝英台比較複雜，有學生調皮、兩情相悅和為愛殉情的情緒起伏，變化好大，有好多位要衝擊跌盪，要好好掌握唱腔、身體動作和眼神的表達技巧」。

獲前輩教路，梁非同嘗試尋找自己和角色相同之處，助更易投入角色產生共鳴。她自爆與角色有一共通點，「祝英台為自己理想，很堅持原則，甚至可以叫硬頸固執。我有時都幾固執，不過如果為自己夢想而要達到目標，不妨大膽爭取」。至於梁兆明亦與梁山伯性格有相似地方，就是為人正直和認真，對女性不會胡思亂想，就如故事中，梁山伯與祝英台同窗三載，竟然從未懷疑對方女兒家身分。梁兆明認為未必一定要演與自己相似的人物，做演員應接受不同角色考驗，才有挑戰性。

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