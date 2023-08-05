明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

莊子璇被網民封「黃心穎2.0」 郭珮文口快快：有啲似

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日出席美容中心宣傳活動，⑯郭珮文獲頒「完美體態大獎」，她開心表示可能行路挺得比較直，所以獲獎，但自覺體態未算完美，只是憑自信搭夠，「最想瘦多5公斤（11磅），已開始盡量食少啲，但可能達唔到目標」。⑮莊子璇希望改善寒背，目標與郭珮文一樣減5公斤，但同樣沒信心做到。

莊子璇否認遭佳麗杯葛

莊子璇自成為風頭躉後是非不絕，除了被爆愛黐幕後攞着數，遭其他佳麗杯葛，又被網民指性格進擊，封她為「黃心穎2.0」。

莊子璇表示可問其他佳麗是否真有其事，解釋與幕後一起工作多了，變得熟絡，大家會有傾有笑互相關心，估不到因此被人講，又指與③鄧凱文及郭珮文甚老友，更問身旁的郭珮文：「我對你好唔好？」郭珮文答：「幾好。」莊子璇似不太滿意再問：「幾咋？」郭珮文即改口說：「唔好意思，講錯咗，很好！」

對於莊子璇被封「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快說：「我覺得有啲似，唔係唔係，我認錯人。」莊子璇否認如黃心穎般進擊，「不敢當，我在後台唔講嘢，唔會一大班人圍住傾偈，我唔係進擊，係透明」。

鄧凱文撐相處融洽

鄧凱文表示與莊子璇是好朋友，指對方沒架子，與自己一樣喜歡講笑搞氣氛，「Hilary（莊子璇）與其他佳麗相處融洽，我參選前睇劇集《美麗戰場》，以為啲人一定好恐怖，會整爛我件衫，但無，可能我無乜攻擊性，Hilary唔係呢啲人，在越南經常到我房間傾偈，一齊敷面膜」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕鄧凱文 莊子璇 郭珮文 2023香港小姐競選

上 / 下一篇新聞