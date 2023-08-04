【開箱】《冬霧》印度版《殺人回憶》 迷離兇案揭世代文化差異

新郎結婚前夕被殺

《冬霧》講述距離婚禮只有數天，準新郎Paul被發現伏屍田邊，頸部有刀傷，頭有被硬物撞擊痕迹，與他同行的英國朋友亦失蹤。資深警察Balbir與副手Amarpal接手調查，先從兩人背景入手。Paul來自富裕家庭，自小在英國留學，跟Liam是同學兼好友。畢業後Paul在倫敦任職律師，奉父母之命，回鄉相親，準備與Veera結婚。Paul的父親Steve在當地甚有名望，Steve還有一弟Manna及其兒子Happy，後者經營汽車公司。法醫調查結果，稱Paul雖被割頸，但硬物撞擊頭部才最致命，現場卻找不到兇器；法醫表示，在Paul的性器官發現其他人的唾液。另一方面，Balbir與Amarpal亦各自面對不同煩惱。

《冬霧》只有短短6集，導演Randeep Jha另一劇集《無情火審判》今年1月在Netflix上架，改編自真實事件，講述戲院大火，經歷喪子之痛的父母依然奮力伸張正義。《冬霧》編劇Gunjit Chopra及Sudip Sharma則在另一串流平台Prime Video推出過大受歡迎的《下流世界：刺殺行動》。《冬霧》緣起於Chopra曾為另一電影到印度北部的旁遮普邦（Punjab）蒐集有關年輕人吸毒資料，認識了當地的警察，曾近距離觀察他們。Chopra接受美媒Variety訪問時稱一直想寫有關旁遮普邦的故事；多年前看過《上流寄生族》金像導演奉俊昊舊作《殺人回憶》後，更受到啓發，「如果兩名警察來到田野發現屍體，之後從那裏倒敘會怎樣？故事一直在腦海裏，也想好了兇手，就沒其他頭緒了」。後來他與另一編劇Diggi Sisodia在謀殺與調查兇案的主線之外，也深入描寫這些人物的生活、複雜家庭關係及混亂的私人感情。導演Randeep Jha看過劇本後認為，《冬霧》與同類型的懸疑罪案劇不同，比較細緻、詳盡及微妙。

細緻描寫涉案人物及警察

奉俊昊執導的《殺人回憶》講述小鎮發生連環姦殺案，宋康昊與金相慶扮演個性與背景截然不同的警察，兜兜轉轉追查到最後，依然是懸案，兩名警員卻有微妙轉變。《殺》片劇本肌理豐富，人物個性描寫深刻，把背景設在1980年代中期，也把當時的政治氣候直接與調查過程連結起來，譬如警力都用在鎮壓學生運動，無多餘人手追查疑犯下落。《冬霧》也循這方面建構有關旁遮普邦的故事，譬如染毒青年已成為嚴重問題、貧富懸殊、上下兩代的文化差異等，都是命案的成因，也困擾着兩名警察。劇中Steve很早就送Paul到英國讀書，但當他剪掉頭髮，準備融入當地生活，Steve暴怒，對他拳打腳踢，還斥責他現在變成了女人。類似衝突催生了本應不該發生的悲劇。Manna很疼愛Paul，常在兒子Happy面前誇讚他，令Happy心生妒忌；還有Veera在大學本有要好男友，獲得嫁個有錢人的機會，卻滿足了虛榮心，也符合家人要求。

案件牽涉外國人，Balbir被上司三番四次叮囑，必須盡快破案，別讓它成為國際事件，甚至只有疑犯卻證據不足，已要求Balbir結案，令他感到不是味兒。Balbir的私生活也滿是煩惱，他不認同女兒Nimrat離婚，一直偏幫女婿。獲悉她跟大學同學舊情復熾，更怒不可遏。然而Nimrat也惱恨父親只惦記工作，害她很早失去母親。Balbir跟線人遺孀的曖昧之情，更讓他進退兩難。至於經常暴力對待疑犯的Amarpal，在家與大嫂有私情，也因為農地問題，與兄長生嫌隙。他最終下定決心成家立室，脫離不倫關係；劇集尾聲單人匹馬營救Balbir，也盡見兩人師徒之情。